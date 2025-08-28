'भारत नहीं जीत पाएगा टी20 वर्ल्ड कप 2026', इस क्रिकेटर के बयान से मचा तहलका, बताया सबसे बड़ा कारण

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने टीम इंडिया को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है. कृष्णम्माचारी श्रीकांत के मुताबिक भारत एशिया कप 2025 की ट्रॉफी तो जीत सकता है, लेकिन अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने की कोई गारंटी नहीं है. कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने टीम इंडिया के सेलेक्शन प्रोसेस की भी आलोचना की है. इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर और कुछ खिलाड़ियों को शामिल करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए हैं.

इस क्रिकेटर के बयान से मचा तहलका

कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हम इस टीम के साथ एशिया कप तो जीत सकते हैं, लेकिन इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप जीतने की कोई संभावना नहीं है. क्या आप इस टीम को टी20 वर्ल्ड कप में ले जाएंगे? क्या यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है, जो मुश्किल से छह महीने दूर है?' टीम में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एशिया कप 2025 के लिए शुभमन गिल की उप-कप्तान के रूप में वापसी थी, जो एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की 2-2 से ड्रॉ हुई सीरीज के बाद हुआ. शुभमन गिल, जिन्होंने आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच खेला था, इस टूर्नामेंट के लिए उप-कप्तान बनाए जाने के बाद टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी में इंग्लैंड के साथ द्विपक्षीय सीरीज के दौरान उप-कप्तान रहे अक्षर पटेल को इस भूमिका से हटा दिया गया. यह एक ऐसा फैसला था जिससे कृष्णम्माचारी श्रीकांत सहमत नहीं थे.

टीम इंडिया के सेलेक्शन पर उठाए सवाल

कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा को टीम में शामिल करने पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने आईपीएल 2025 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था. रिंकू ने 13 मैचों में सिर्फ 206 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 14 मैचों में 357 रन बनाकर अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, दूसरी ओर, एक टी20 मैच खेल चुके हर्षित राणा को आईपीएल 2025 के पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा पर तरजीह दी गई. श्रीकांत ने कहा कि चयन हाल के प्रदर्शनों के बजाय पिछले प्रदर्शनों के आधार पर किया गया.

पांचवें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा?

कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने कहा, 'वे पीछे चले गए हैं. अक्षर पटेल को उप-कप्तानी से हटा दिया गया है. मुझे नहीं पता कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा कैसे टीम में आ गए. आईपीएल को चयन का मुख्य मानदंड माना जाता है, लेकिन लगता है चयनकर्ताओं ने उससे पहले के प्रदर्शनों पर विचार किया है.' श्रीकांत ने सवाल किया, 'पांचवें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा? पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से कोई एक होना चाहिए. हार्दिक पांड्या आमतौर पर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए अब अक्षर छठे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने दुबे को कैसे चुना. यशस्वी जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. वह क्या करते हैं?' एशिया कप में भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई से खेलेगा और अपना अगला मैच 14 सितंबर को पड़ोसी देश पाकिस्तान से खेलेगा.