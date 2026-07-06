Add Zee Business As A Preferred Source
App

'नो-बॉल एक क्राइम है', भारत के 'फ्लॉप' गेंदबाज पर जमकर भड़का ये दिग्गज क्रिकेटर, सरेआम फोड़ दिया हार का ठीकरा

टीम इंडिया के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान अपने महंगे गेंदबाजी स्पेल के कारण लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. रवि बिश्नोई की घटिया गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने इस मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया था.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 06, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:51 PM IST
'नो-बॉल एक क्राइम है', भारत के 'फ्लॉप' गेंदबाज पर जमकर भड़का ये दिग्गज क्रिकेटर, सरेआम फोड़ दिया हार का ठीकरा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीलंका की जेल में बवाल! कैदियों और अधिकारियों की भिड़ंत में 20 मौतें, 100 से...
Sri Lanka jail violence13 min ago
2
viral video14 min ago
3
Delhi31 min ago
4
PM Modi43 min ago
5
iPhone 17 Pro Max49 min ago