'नो-बॉल एक क्राइम है', भारत के 'फ्लॉप' गेंदबाज पर जमकर भड़का ये दिग्गज क्रिकेटर, सरेआम फोड़ दिया हार का ठीकरा

टीम इंडिया के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान अपने महंगे गेंदबाजी स्पेल के कारण लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. रवि बिश्नोई की घटिया गेंदबाजी का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड ने इस मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया था. भारत के पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह ने दूसरे T20I मैच में इंग्लैंड के हाथों भारत की 4 विकेट से हार पर नाराजगी जताई है. मनिंदर सिंह के मुताबिक 16वें ओवर तक मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भारत कुछ बड़ी गलतियों की वजह से मैच हार गया.
इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने 4 ओवर फेंके और 60 रन लुटा दिए. इस दौरान रवि बिश्नोई का इकोनॉमी रेट 15 का रहा है. मनिंदर सिंह ने ANI से बात करते हुए खास तौर पर रवि बिश्नोई के 17वें ओवर की आलोचना की, जिसमें रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए. मनिंदर सिंह ने कहा, 'यह बहुत निराशाजनक था, क्योंकि 16वें ओवर तक मुझे लगा कि मैच भारत की मुट्ठी में है, लेकिन जिस तरह से बिश्नोई ने 17वां ओवर डाला और नो-बॉल फेंकीं, साइड लाइन को पार किया, मुझे लगता है कि टीम के कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वे उनकी मदद करें.'
मनिंदर सिंह ने हार पर निराशा जताते हुए कहा कि T20 में नो-बॉल फेंकना एक 'अपराध' है. मनिंदर सिंह ने कहा, 'जब गेंदबाज नेट्स में अभ्यास करते हैं, तो गेंदबाजी कोच उनकी पोजीशनिंग या इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वे मैच के दौरान नो-बॉल फेंक सकते हैं. आज के क्रिकेट में, मैं नो-बॉल फेंकने को अपराध मानता हूं. हम मैच इसलिए हारे क्योंकि रवि बिश्नोई ने 17वें ओवर में 29 रन दिए.' इस बीच, मनिंदर सिंह ने नए नियुक्त T20I कप्तान श्रेयस अय्यर का समर्थन किया.
मनिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ उनकी IPL कप्तानी के रोल की तुलना में उन्हें यहां तैयारी के लिए कम समय मिला. मनिंदर सिंह ने श्रेयस अय्यर के वापसी करने और जल्द ही T20I कप्तान के तौर पर उनके पहली T20I जीत हासिल करने पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, 'श्रेयस अय्यर को अपनी पहली जीत जरूर मिलेगी. पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान के तौर पर, वह अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वे हर IPL से पहले लंबा कैंप लगाते हैं, जिससे उन्हें सभी को जानने का मौका मिलता है. उन्हें यहां वैसा समय नहीं मिला, लेकिन वह समझदार कप्तान हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं.'