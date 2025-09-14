भारत-PAK मैच से चंद घंटे पहले इस क्रिकेटर का बड़ा ऐलान, अचानक एशिया कप का ही किया बहिष्कार

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में चौथी बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट का अपना पहला मैच UAE के खिलाफ खेला, जिसमें 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारतीय टीम इस समय ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. वहीं, पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ 93 रन से अपना पहला मैच जीता. यह देश प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है. अगर टीम इंडिया यह मुकाबला जीत लेती है, तो वह अपना टॉप स्थान मजबूत कर लेगी. साथ ही भारत एशिया कप 2025 के SUPER-4 में जगह भी बना लेगा.

भारत-PAK मैच से चंद घंटे पहले इस क्रिकेटर का बड़ा ऐलान

भारत बनाम पाकिस्तान मैच से चंद घंटे पहले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है. मनोज तिवारी ने कहा, 'मैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच के साथ-साथ एशिया कप का भी बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे नहीं देख सकता. यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक खेल है, यह जीवन नहीं है. हम इंसान जिंदगी की तुलना खेलों से कर रहे हैं. ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए.'

अचानक एशिया कप का किया बहिष्कार

मनोज तिवारी ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. यह समस्या वर्षों से चली आ रही है. पुलवामा से लेकर पहलगाम और पठानकोट तक, अनगिनत आतंकवादी हमलों तक. कोई भी भारतीय इसे नहीं भूला है. आप ऐसी स्थिति में भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेलना चाहते हैं. मैं कभी भी खेल विरोधी नहीं रहा, मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं और मैं एक खेल मंत्री हूं. मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि मैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच के साथ-साथ एशिया कप का भी बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे नहीं देख सकता.'

यह सिर्फ एक खेल है... जिंदगी नहीं

मनोज तिवारी ने कहा, 'यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक खेल है; यह जिंदगी नहीं है. हम इंसानी जिंदगी की तुलना खेलों से कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए.' पहलगाम आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश क्रिकेट के मैदान पर आपस में भिड़ेंगे. क्रिकेट के इस महासंग्राम पर सारी दुनिया की नजर होगी. इस महामुकाबले में शुभमन गिल बनाम शाहीन अफरीदी के अलावा सूर्यकुमार यादव बनाम हारिस रऊफ की भिड़ंत देखने को मिलेगी. सितारों से सजी भारतीय टीम फिर से पाकिस्तानी टीम को चारों खाने चित करने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट की तरह एशिया कप में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलती है.