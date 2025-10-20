शुभमन गिल की कप्तानी पर भड़का ये दिग्गज क्रिकेटर, इन फैसलों को सरासर बताया बकवास, बुमराह-शमी का भी लिया नाम

IND vs AUS 1st ODI: शुभमन गिल की वनडे कप्तानी के डेब्यू मैच में ही भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में टीम इंडिया के सेलेक्शन से लेकर शुभमन गिल की कप्तानी तक हर चीज पर सवाल उठाए जा रहे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने पर्थ में टीम इंडिया के सेलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. मोहम्मद कैफ के मुताबिक टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग लाइनअप को लंबा करने के चक्कर में विकेट टेकर गेंदबाजों को ही प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया.

टीम इंडिया की कमियां हुईं उजागर

भारत के वनडे कप्तान के रूप में शुभमन गिल का पहला मैच निराशाजनक रहा. पर्थ में बारिश से प्रभावित मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्मेंट में टीम इंडिया की कमियों को उजागर कर दिया है. इस मैच के दौरान भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और गेंदबाज भी दबाव बनाने में नाकाम रहे. टीम सेलेक्शन ने भी सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल न करना महंगा साबित हुआ.

भारत का खराब टीम सेलेक्शन

हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने इस मैच में विकेट टेकर गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया. हेड कोच और कप्तान ने अपनी बैटिंग में गहराई लाने के मकसद से वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया, लेकिन वह कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. वॉशिंगटन सुंदर ने पर्थ में पहले वनडे मैच के दौरान 2 ओवरों की गेंदबाजी की और 7 की इकोनॉमी रेट से 14 रन लुटा दिए. वॉशिंगटन सुंदर को इस दौरान एक ही विकेट मिला. वॉशिंगटन सुंदर पहले वनडे मैच के दौरान गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी फ्लॉप साबित हुए हैं. वॉशिंगटन सुंदर पर्थ वनडे मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए.

कैफ ने इन फैसलों को सरासर बताया बकवास

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट की कड़ी आलोचना की और कहा कि हम सिर्फ पार्ट-टाइम गेंदबाजों पर ही निर्भर हैं. मोहम्मद कैफ ने माना कि टीम इंडिया की जीत हमेशा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी पर निर्भर नहीं हो सकती है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, मोहम्मद कैफ ने नीतीश कुमार रेड्डी को स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज मानने से इंकार कर दिया. मोहम्मद कैफ को लगा कि पर्थ की बाउंसी पिच पर भारत के बाकी गेंदबाजों में भी धार की कमी थी. मोहम्मद कैफ ने आगे कहा, 'इस टीम में बहुत सारे पार्ट-टाइम विकल्प मौजूद थे. नीतीश कुमार रेड्डी को स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज नहीं हैं और वॉशिंगटन सुंदर भी इस पिच पर प्रभाव छोड़ने में जूझते रहे. हर्षित राणा भी निराश होंगे. भारत के गेंदबाजों के पास कम स्कोर पर भी मैच पलटने का मौका था.'

कुलदीप यादव को बेंच पर क्यों बैठाया?

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा, 'वे (भारत के गेंदबाज) जिम्मेदारी कब लेंगे? आप सिर्फ बुमराह या शमी के खेलने पर ही जीत की उम्मीद नहीं कर सकते. पर्थ में खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान कई बार बारिश के खलल के बीच भारत 26 ओवरों में 9 विकेट पर 136 रन पर सिमट गया. डकवर्थ लुईस नियम में बदलाव के कारण ऑस्ट्रेलिया को 131 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे उन्होंने 21.1 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट लिया. जबकि केएल राहुल (38), अक्षर पटेल (31) और नीतीश रेड्डी (19*) ने बल्ले से कुछ देर तक संघर्ष किया. मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल की कप्तानी क्षमता पर भी निशाना साधा और कुलदीप यादव को बेंच पर बैठाने के फैसले पर सवाल उठाए.

मैच जिताने वाले गेंदबाज ही असली फर्क डालते हैं

मोहम्मद कैफ ने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में शेन वॉर्न की सफलता के साथ तुलना करते हुए जोर दिया कि मैच जिताने वाले गेंदबाज ही असली फर्क डालते हैं. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'यह कप्तान के तौर पर शुभमन गिल की भी परीक्षा थी. उन्होंने कुलदीप को नहीं चुना, जो एक असली विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. आपने हर चीज को कवर करने की कोशिश की, लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर से चूक गए. शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया में सभी फॉर्मेट में फले-फूले. मुझे निराशा हुई कि कुलदीप नहीं खेले. कुहनेमन को दो विकेट मिले, और कुलदीप को बाहर रखकर भारत ने क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को तरजीह दी.'