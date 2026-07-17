'पहले 50 ओवर बैटिंग करना तो सीखो', टीम इंडिया के फ्लॉप शो पर भड़का दिग्गज क्रिकेटर, इंग्लैंड से हार के बाद जमकर लगाई क्लास

इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया. पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया 44 ओवर में महज 233 रन पर ऑलआउट हो गई. जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 44.1 ओवर में ही 233 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इस हार के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों को आड़े हाथों लिया है.
मोहम्मद कैफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों के फ्लॉप शो पर भड़के हैं. मोहम्मद कैफ के मुताबिक टीम इंडिया में नंबर 8 तक अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाना निराशाजनक है. मोहम्मद कैफ ने कहा कि वनडे खेलने का मूल मंत्र पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी करना है, चाहे उन ओवरों में कितने भी रन क्यों न बनें. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में नंबर 8 तक अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद भारत की बैटिंग का बुरी तरह फेल होना निराशाजनक था.
दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए भारत ने अपनी बैटिंग लाइन-अप में एक बदलाव किया और बीमार केएल राहुल की जगह ईशान किशन को टीम में मौका दिया. टीम मैनेजमेंट ने उसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा, जिसमें नंबर 8 तक बैटिंग डेप्थ थी, जिसमें ऑलराउंडर अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे लोअर मिडिल ऑर्डर में थे. लेकिन ये तीनों मिलकर सिर्फ तीन रन ही बना पाए, जिससे श्रेयस अय्यर दूसरे छोर पर अकेले रह गए, क्योंकि उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी आउट हो गए.
भारत छह ओवर बाकी रहते ही ऑलआउट हो गया, जिससे वे एक अच्छा स्कोर नहीं बना पाए. कैफ ने क्रिकबज पर बात करते हुए कहा, 'वनडे के बारे में हमने अपने सीनियर खिलाड़ियों से जो पहली बात सीखी थी, वह यह थी कि हमें 50 ओवर तक बल्लेबाजी करनी है. अगर उन ओवरों को खेलने के बाद आप 20-30 रन बनाते हैं, तो वह अलग बात है, लेकिन आपको पूरे 50 ओवर खेलने होते हैं.'
कैफ ने कहा, 'आजकल हम बैटिंग डेप्थ की बात करते हैं. आज हमारे पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी थी. भारत इस बात से निराश होगा कि वे पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए.' रोहित शर्मा 47 गेंदों में 26 रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे और भारत 44 ओवर में 233 रन ही बना पाया, जो औसत से कम स्कोर था. विराट कोहली (65) और अय्यर (66) ही ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने अहम योगदान दिया, जबकि बैटिंग लाइन-अप में बाकी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए.
जवाब में जो रूट ने लक्ष्य का पीछा करने का शानदार नमूना पेश किया. उन्होंने ऐसी पिच पर बल्लेबाजी की जहां गेंद तेजी से और असमान उछाल ले रही थी और जिसने पारी की शुरुआत में भारत के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी को खतरनाक बना दिया था. जब टीम का स्कोर 125/5 था, तब जो रूट और विल जैक्स (30) के बीच छठे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी ने मैच का नतीजा तय कर दिया. रनचेज 45वें ओवर में जाकर पूरा हुआ.