'3 नंबर पर खुद को...,' फ्लॉप शो के बाद साई सुदर्शन को गजब की सलाह

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन शानदार खेल दिखाया. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 162 रनों पर समेट दी.साई सुदर्शन ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया. वह महज 19 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए.  इस मामले में पार्थिव पटेल ने काफी कुछ कहा है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 02, 2025, 11:18 PM IST
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले दिन शानदार खेल दिखाया. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 162 रनों पर समेट दी. टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने जोरदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए. वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 3 सफलता हासिल की. इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी  टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही. पहले विकेट के लिए गिल और अभिषेक के बीच 68 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली. साई सुदर्शन ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया. वह महज 19 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए.  इस मामले में पार्थिव पटेल ने काफी कुछ कहा है. 

'संकोच में दिखे साई'
तीन नंबर पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन कुछ खास नहीं कर सके.  वह महज 7 रन बनाकर आउट हो गए. बल्लेबाजी के दौरान वह फुटवर्क को लेकर स्ट्रगल करते दिख रहे थे. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया.  उनके इस प्रदर्शन पर भारत के पूर्व बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने काफी कुछ कहा है. उन्होंने कहा, ' सुदर्शन पिच पर काफी संकोच में दिख रहे थे. उन्हें शांत रहने की जरूरत है. वह भारतीय टीम में तीसरे नंबर की पोजीशन को पक्का करने को लेकर दबाव में हैं.'

दबाव में सुदर्शन
उन्होंने आगे कहा, ' सुदर्शन ना जाने क्यों संकोच में दिखे. वह आमतौर पर पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं. खासकर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के खिलाफ जिस तरीके से वह खेलते हैं.  जब बाएं हाथ का स्पिनर आते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करने का सोचते हैं. खराब गेंद देखते ही शॉट खेलते हैं, लेकिन बड़े स्कोर के चक्कर में वह जल्दी आउट हो गए. वह 3 नंबर पर खुद को साबित करने में दबाव में दिखे. उन्हें शांत रहकर खेलने की बहुत जरूरत है.'

साई सुदर्शन का टेस्ट करियर
साई सुदर्शन ने अपने करियर की शुरुआत 20 जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच से की थी. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में अभी तक खेले 4 मैचों की  7 पारियों में 147 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक जमाया है. उनका उच्चतम स्कोर 61 रनों का रहा है.

