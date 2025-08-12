सट्टेबाजी एप के जंजाल में बुरे फंसे सुरेश रैना! एक्शन में आ गया ED, पूछताछ के लिए हो सकते हैं तलब

Suresh Raina: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना सट्टेबाजी एप केस के जंजाल में फंस गए हैं. ईडी अवैध सट्टेबाजी एप्स और प्लेटफॉर्म के प्रचार से संबंधित मामले में एक्शन में आ चुका है. सुरेश रैना को अब स्पष्टीकरण देने के लिए एजेंसी के सामने पेश होना होगा. उन्हें 1xBet मामले में कल यानि 13 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है. ऐसे में रैना के बयान दर्ज कराने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने की उम्मीद है.

कई फेमस स्टार्स ने किया प्रचार

यह समन अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर व्यापक कार्रवाई के तहत जारी किया गया है. इसमें कई बड़ी हस्तियों द्वारा प्रचार किया गया था. मई में, तेलंगाना पुलिस ने राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि, इन दोनों अभिनेताओं ने अपने बयान में किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया था. उन्होंने बताया था कि अब वह ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि जब वह ऐसे प्रचार करते थे तब उनके अभियान केवल उन क्षेत्रों तक सीमित थे जहां ऑनलाइन कौशल आधारित खेलों की कानूनी रूप से अनुमति है.

राणा दग्गुबाती हुए पेश

12 अगस्त को अभिनेता राणा दग्गुबाती ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कथित अवैध प्रचार की चल रही जांच में एजेंसी के सामने पेश हुए. उन्हें 23 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए समय मांगा था. जिसके बाद उनकी पेशी 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. इतना ही नहीं, ईडी एफआईआर में नामित कई अन्य हस्तियों के वित्तीय लेनदेन और डिजिटल ट्रेल्स की भी जांच में जुटा हुआ है. इसमें अभिनेता मंजू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी भी रडार पर हैं.

राजनेताओं पर भी आरोप

2023 और 2024 के बीच, अधिकारियों ने हाई-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले पर भी जांच बिठाई थी. इसमें जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ आरोप शामिल थे. इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे. उनपर मुख्य लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था. लेकिन दूसरी तरफ बघेल ने ऐसे घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया था.