सट्टेबाजी एप के जंजाल में बुरे फंसे सुरेश रैना! एक्शन में आ गया ED, पूछताछ के लिए हो सकते हैं तलब
Advertisement
trendingNow12878155
Hindi Newsक्रिकेट

सट्टेबाजी एप के जंजाल में बुरे फंसे सुरेश रैना! एक्शन में आ गया ED, पूछताछ के लिए हो सकते हैं तलब

Suresh Raina: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना सट्टेबाजी एप केस के जंजाल में फंस गए हैं. ईडी अवैध सट्टेबाजी एप्स और प्लेटफॉर्म के प्रचार से संबंधित मामले में एक्शन में आ चुका है. सुरेश रैना को अब स्पष्टीकरण देने के लिए एजेंसी के सामने पेश होना होगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suresh Raina
Suresh Raina

Suresh Raina: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना सट्टेबाजी एप केस के जंजाल में फंस गए हैं. ईडी अवैध सट्टेबाजी एप्स और प्लेटफॉर्म के प्रचार से संबंधित मामले में एक्शन में आ चुका है. सुरेश रैना को अब स्पष्टीकरण देने के लिए एजेंसी के सामने पेश होना होगा. उन्हें 1xBet मामले में कल यानि 13 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है. ऐसे में रैना के बयान दर्ज कराने के लिए एजेंसी के सामने पेश होने की उम्मीद है.

कई फेमस स्टार्स ने किया प्रचा

यह समन अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर व्यापक कार्रवाई के तहत जारी किया गया है. इसमें कई बड़ी हस्तियों द्वारा प्रचार किया गया था. मई में, तेलंगाना पुलिस ने राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हालांकि, इन दोनों अभिनेताओं ने अपने बयान में किसी भी गलत काम से इनकार कर दिया था. उन्होंने बताया था कि अब वह ऐसे प्लेटफॉर्म का प्रचार नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि जब वह ऐसे प्रचार करते थे तब उनके अभियान केवल उन क्षेत्रों तक सीमित थे जहां ऑनलाइन कौशल आधारित खेलों की कानूनी रूप से अनुमति है.

ये भी पढे़ं.. 3 टेस्ट और 567 रन... शुभमन गिल को ICC से मिला खास तोहफा, 18 महीनों में लगाया अवॉर्ड्स का 'चौका'

राणा दग्गुबाती हुए पेश

12 अगस्त को अभिनेता राणा दग्गुबाती ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कथित अवैध प्रचार की चल रही जांच में एजेंसी के सामने पेश हुए. उन्हें 23 जुलाई को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए समय मांगा था. जिसके बाद उनकी पेशी 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई. इतना ही नहीं, ईडी एफआईआर में नामित कई अन्य हस्तियों के वित्तीय लेनदेन और डिजिटल ट्रेल्स की भी जांच में जुटा हुआ है. इसमें अभिनेता मंजू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी भी रडार पर हैं.

राजनेताओं पर भी आरोप

2023 और 2024 के बीच, अधिकारियों ने हाई-प्रोफाइल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले पर भी जांच बिठाई थी. इसमें जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ आरोप शामिल थे. इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे. उनपर मुख्य लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था. लेकिन दूसरी तरफ बघेल ने ऐसे घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया था.

 

About the Author
author img
काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

suresh raina

Trending news

डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
Rape
पति का स्पर्म काउंट था कम, ससुर-ननदोई ने किया रेप; पति की भूमिका जानकर खौल उठेगा खून
;