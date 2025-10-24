'कभी आउट ऑफ फॉर्म नजर...,'पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे डाली कोहली को अय्यर से सीखने की नसीहत, जानें पूरा मामला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे मुकाबले में कोहली फ्लॉप रहे. वह लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे थे. कोहली से फैंस काफी कयास लगाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने सभी की उम्मीदों पर बस पानी फेरने का काम किया. सबसे बड़ी बात तो ये रही की कोहली पहली बार अपने करियर में लगातार बिना खाता खोले आउट हुए. इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही उनके 2027 वनडे विश्व कप को खेलने पर बड़ी चर्चा हो रही थी. ऐसे मे उनके पास अपनी दावेदार मजबूत करने के लिए अभी भी मौका है. अगर वह सिडनी में रन बनाते हैं, तो फैंस को एक उम्मीद मिलेगी. हालांकि, इसी बीच उनके खराब प्रदर्शन को लेकर भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने बयान दिया है.

'लगातार प्रैक्टिस चाहिए'

मोहम्मद कैफ ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी अपनी फॉर्म खो देता है तो उसे लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है. उन्होंने श्रेयस अय्यर का उदाहरण देते हुए कहा,' चोट के बाद वापसी करते हुए रणजी और विजय हजारे में उन्हें काफी मैच खेलने का मौका मिला है. उन्होंने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ' मैं हाल ही में अय्यर से मिला था. मैंने उनसे उनके स्टांस के फ्लो के बारे में पूछा. क्योंकि अभी वह सिर्फ वनडे खेल रहे हैं. रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले रखा था और टी20 भी नहीं खेल रहे हैं. मैं समझना चाहता था कि वह इतने आसानी से बल्लेबाजी कैसे कर लेते हैं. उन्होंने उसका बड़ा ही सरल जवाब दिया कि वह मानसिक रूप से सुलझे हुए हैं. साथ ही उन्होंने अपने दिमाग को अच्छे से तैयार किया है.'

'अय्यर में साफ झलकता है'

उन्होंने आगे कहा, 'अय्यर ने इंडिया के लिए भी खेला है. इसलिए मेरा मानना है विराट और रोहित को भी ऐसा करना चाहिए. अय्यर लगातार एक्टिव रहते हैं इसलिए वह सहज और सरलता पूर्वक बल्लेबाजी करने में कामयाब रहते हैं. साथ ही वह कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं नजर आते. जैसे अभी विराट नजर आ रहे हैं. विराट इस समट काफी बेचैन लग रहे हैं. जबकि अय्यर लगातार खेल रहे हैं. ये अय्यर की बल्लेबाजी में साफ नजर आता है.'

अय्यर से उम्मीदें

श्रेयस अय्यर ने दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ मिलकर 100 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप की थी. साथ ही उन्होंने 61 रनों की शानदार पारी भी खेली थी. अय्यर अपनी बल्लेबाजी के दौरान पुरानी लय में दिखे. उन्हें इस सीरीज के लिए उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है. ऐसे में उनके ऊपर कप्तानी के साथ-साथ प्रदर्शन का भी दारोमदार है. देखना दिलचस्प होगा वह आखिरी मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

