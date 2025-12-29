टेस्ट में लौट आओ... 7 साल पहले आखिरी मैच खेलने वाले स्टार खिलाड़ी से दिग्गज ने लगाई गुहार, BCCI भी नहीं करेगा मना!

भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी और 2007 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे रॉबिन उथप्पा ने बड़ी मांग की है. टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के संघर्ष को देखते हुए उन्होंने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से गुहार लगाई है कि वो इस फॉर्मेट में लौट आए. उथप्पा की मानें तो हार्दिक टेस्ट में भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने का दम रखते हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हार्दिक पांड्या पिछले 7 साल से एक भी टेस्ट नहीं खेले हैं.

हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए आखिरी बार 2018 में टेस्ट क्रिकेट खेला था. उसके बाद उन्होंने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मेट से दूरी बनाने का फैसला किया. अब रॉबिन उथप्पा को अचानक हार्दिक की कमी महसूस हो रही है और उन्होंने बीसीसीआई से बड़ी डिमांड कर दी है.

टेस्ट में वापसी करेंगे हार्दिक पांड्या?

पूर्व भारतीय ओपनर रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर जोर देते हुए कहा कि अगर हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 पर वापसी करते हैं, तो यह शानदार होगा. जिस तरह से वह खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, यह क्रिकेट है. कभी भी 'नहीं' मत कहो. अगर हार्दिक टेस्ट क्रिकेट खेलने का फैसला करते हैं, तो क्या बीसीसीआई उन्हें खेलने से मना करेगा? अगर वह कहते हैं कि वह खेलना चाहते हैं और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) जीतना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वे मना करेंगे. मुझे लगता है कि वे उनसे अपनी फिटनेस साबित करने के लिए कह रहे हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी नहीं कर रहे ज्यादा बॉलिंग

रॉबिन उथप्पा ने तर्क देते हुए कहा कि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को 20 ओवर्स डालने चाहिए. नीतीश कुमार रेड्डी अभी इतने ओवर्स नहीं डाल रहे हैं. अगर हार्दिक एक पारी में 12-15 ओवर डाल सकते हैं तो उन्हें टेस्ट में वापसी करने की जरूरत है, लेकिन ये उनका निर्णय है.

हार्दिक पांड्या का टेस्ट रिकॉर्ड

7 साल पहले भारत के लिए आखिरी टेस्ट खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने 2017 में इस फॉर्मेट में डेब्यू किया था. उन्होंने देश के लिए 11 टेस्ट खेले. 19 पारियों में 31.29 की औसत से 532 रन बनाए और साथ ही 17 विकेट चटकाए. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 28 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे जो टेस्ट क्रिकेट में उनका बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है.

