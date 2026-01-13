कोहली का बचपन जैसा एटिट्यूड...दिग्गज स्पिनर ने किंग कोहली को लेकर दिया होश उड़ाने वाला बयान

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटकोहली का बचपन जैसा एटिट्यूड...दिग्गज स्पिनर ने किंग कोहली को लेकर दिया होश उड़ाने वाला बयान

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बीते 1-2 महीने से बेहद ही शानदार फॉर्म में हैं. विराट के टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद वनडे क्रिकेट में भी उनकी जगह को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे.वह एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते और तोड़ते जा रहे हैं. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर ने रविचंद्रन अश्विन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:29 PM IST
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बीते 1-2 महीने से बेहद ही शानदार फॉर्म में हैं. विराट के टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद वनडे क्रिकेट में भी उनकी जगह को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे. साल 2025 अक्तूबर में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर वापसी करने के बाद विराट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.किंग कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जमकर रन बनाए हैं. यहीं नहीं पिछले 5 मैचों से वह लगातार पचासा ठोकते नजर आ रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में कोहली ने शानदार 93 रनों की पारी खेली थी. उनकी दमदार पारी की बदौलत टीम इंडिया ने यह मैच बड़े ही आसानी से जीत लिया था. वह एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते और तोड़ते जा रहे हैं. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर ने रविचंद्रन अश्विन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. 

'उनके दिमाग में कुछ नहीं'
अश्विन ने अपने यूट्यूब पर कहा,' उनके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है. आप मुझसे पूछ रहे हैं उन्होंने क्या बदलाव किया है सच बताऊं तो उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया है. वह किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं. उन्होंने अपने क्रिकेट को इंजॉय करने का फैसला लिया है. उनको बल्लेबाजी करता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि वह बचपन में बल्लेबाजी कर रहे हैं वह कुछ इस तरह के एटीट्यूड में खेल रहे हैं. " कोहली बेहद ही शानदार फॉर्म में हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महान खिलाड़ी कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है. सचिन के बाद वह अब दूसरे पायदान पर आ चुके हैं.

अय्यर को दिया कंसिस्टेंट का दर्जा
साथ ही अश्विन ने श्रेयस अय्यर की भी जमकर तारीफ की.  अय्यर ने चोट के बाद वापसी करते हुए 47 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली. उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के जड़ने का काम किया था. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी वनडे मैच के दौरान अय्यर बुरी तरह से घायल हो गए थे.  इसी बीच अश्विन ने अय्यर को लेकर कहा, 'हम जानते हैं अय्यर ने वनडे क्रिकेट में लगातार ही शानदार परफॉर्मेंस की है. पिछले मुकाबले में उनका इस तरीके से आउट होना बिल्कुल सही नहीं था क्योंकि अय्यर कभी भी मैच पूरा बिना खत्म किए नहीं लौटते हैं.'

विराट का शानदार फॉर्म

बता दें कि विराट कोहली 14 जनवरी से खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में महज 1 रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी बुरी तरह से ध्वस्त कर देंगे.  कोहली और सचिन दोनों ही अभी 1750 रनों के संयुक्त रूप से बराबर हैं. ऐसे में विराट के पास एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान रचने का गजब का मौका होगा. कोहली 1 रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Ravichandran AshwinVirat Kohli

