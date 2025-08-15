फैंस के लिए बुरी खबर, 57 मैच में 138 विकेट लेने वाले इस भारतीय क्रिकेटर की अचानक थम गईं सांसें

महाराष्ट्र के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर निकोलस सलदान्हा का गुरुवार (14 अगस्त) को निधन हो गया. निकोलस सलदान्हा 83 साल के थे. उन्हें भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला. निकोलस सलदान्हा ने 57 फर्स्ट क्लास मैचों में 138 विकेट लिए. उनका बॉलिंग स्टाइल लेगब्रेक गूगली था.