215 वनडे खेलने वाले इस क्रिकेटर के पैरों में मारा लकवा, हाल में ही हुई थी हार्ट सर्जरी

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केर्न्स (Chris Cairns) की जिंदगी से ट्रैजडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. हाल में उन्होंने हार्ट की सर्जरी (Heart Surgery) कराई थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ‘स्पाइनल स्ट्रोक’ (Spinal Stroke) की वजह से उनके पैर में लकवा मार गया.

सिडनी (Sydney) में दिल के ऑपरेशन (Heart Surgery) के बाद क्रिस केर्न्स (Chris Cairns) ऑस्ट्रेलिया (Australia) की राजधानी कैनबरा (Canberra) लौट गए हैं, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई, फैंस उनके जल्द सेहतंमंद होने की दुआएं कर रहे हैं.



स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट होंगे

क्रिस केर्न्स (Chris Cairns) के वकील आरोन लॉयड (Aaron Lloyd) ने शुक्रवार को स्टफ डॉट को डॉट एनजेड से कहा, ‘केर्न्स की जिंदगी बचाने के लिए हार्ट की सर्जरी कराई गई, जिसके दौरान वो स्पाइनल स्ट्रोक के शिकार हो गए. इसकी वजह से उनके पैरों में लकवा मार गया है.अब वो ऑस्ट्रेलिया में स्पाइनल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे.’

Chris Cairns has returned to Canberra but remains in a serious condition, with complications, and a likely long road to recovery ahead of him.

During life saving emergency surgery in Sydney, Chris suffered a stroke in his spine. This has resulted in paralysis in his legs.

