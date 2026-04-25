कोकीन लेते पकड़ा गया ये दिग्गज क्रिकेटर, 2 साल का लगा बैन, क्रिकेट जगत में मचा भूचाल

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल को कोकीन का सेवन करने के अपराध में दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. डग ब्रेसवेल को सितंबर 2025 में काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान कोकीन का इस्तेमाल करने को लेकर पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैन कर दिया गया है, जबकि वे पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे. डग ब्रेसवेल ने चेम्सफोर्ड में समरसेट काउंटी क्रिकेट क्लब के खिलाफ एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए कोकीन का सेवन करने की बात मानी.

कोकीन लेते पकड़ा गया ये दिग्गज क्रिकेटर

डग ब्रेसवेल ने बताया कि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद और फिर दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले उन्होंने कोकीन का इस्तेमाल किया था. पहले दिन उन्होंने दो विकेट लिए थे. 25 सितंबर को लिए गए उनके सैंपल का नतीजा पॉजिटिव आया, और अगले महीने उन्हें इस बारे में सूचित किया गया. दिसंबर के आखिर तक, 35 साल के इस खिलाड़ी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. इसके बावजूद, डग ब्रेसवेल पर अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और 24 नवंबर 2025 से शुरू होकर 23 नवंबर, 2027 तक चलने वाला दो साल का बैन लगा दिया गया. डग ब्रेसवेल ने इस सजा को स्वीकार कर लिया है.

डग ब्रेसवेल का विवादों से गहरा नाता

यह डग ब्रेसवेल का पहला अपराध नहीं है. साल 2024 में, न्यूजीलैंड के घरेलू टी20 टूर्नामेंट के दौरान इसी तरह के उल्लंघन के लिए उन्हें एक महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ा था. डग ब्रेसवेल ने 2025 सीजन के आखिरी तीन मैचों के लिए ही एसेक्स के साथ करार किया था. 2011 से 2023 तक अपने इंटरनेशनल करियर में, डग ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड के लिए 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 T20I मैच खेले, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा विकेट लिए और लगभग 1,000 रन बनाए. डग ब्रेसवेल एक जाने-माने क्रिकेटिंग परिवार से आते हैं. डग ब्रेसवेल के पिता ब्रेंडन और चाचा जॉन ने न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि उनके चचेरे भाई माइकल ब्रेसवेल अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संन्यास के समय क्या कहा था?

संन्यास के समय डग ब्रेसवेल ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा था, 'यह मेरे जीवन का एक गौरवपूर्ण हिस्सा रहा है और कुछ ऐसा जिसकी मैंने एक युवा क्रिकेटर के तौर पर ख्वाहिश की थी. मैं क्रिकेट के जरिए मिले मौकों, और अपने देश के साथ-साथ अपने घरेलू करियर के दौरान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने के मौके के लिए हमेशा आभारी रहूंगा. फर्स्ट-क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना एक सौभाग्य की बात है, और मैं आभारी हूं कि मैंने इतने लंबे समय तक इस खेल को खेला और इसका आनंद लिया.'