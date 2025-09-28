'जब तक जंग है तब तक क्रिकेट की राइवलरी रहेगी', फाइनल से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आग में डाला घी

India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 में आज होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने अपने एक बयान से तहलका मचा दिया है. राशिद लतीफ ने भारत बनाम पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी की आग में घी डालने का काम किया है. राशिद लतीफ के मुताबिक जब तक युद्ध जारी रहेगा, भारत बनाम पाकिस्तान की यह क्रिकेट राइवलरी कभी खत्म नहीं होगी. राशिद लतीफ ने माना कि फाइनल में भारत पर दबाव रहेगा, जिसके पास खोने के लिए सब कुछ है. जबकि पाकिस्तान एक कमजोर टीम है, जिसके पास इस फाइनल मैच में खोने के लिए कुछ नहीं होगा.

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आग में डाला घी

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव जारी रहेगा, भारत बनाम पाकिस्तान की यह क्रिकेट राइवलरी कभी खत्म नहीं होगी. उन्होंने कहा, 'राइवलरी तो रहेगी. जब तक जंग है, तब तक क्रिकेट की राइवलरी रहेगी. यह खत्म नहीं होगी. लेकिन हां, भारत जीतता रहेगा. यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन राइवलरी हमेशा रहेगी. यह जारी रहेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

राशिद लतीफ ने सूर्यकुमार यादव पर साधा निशाना

राशिद लतीफ ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी कटाक्ष किया है, जिन्होंने सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई राइवलरी नहीं है. सूर्यकुमार यादव ने 21 सितंबर को कहा था, 'अब आप लोगों (पत्रकारों) को भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी के बारे में सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए. मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और स्कोर बराबर रहता है, तो यह राइवलरी है. 10-0, 10-1, मुझे नहीं पता कि आंकड़े क्या हैं, लेकिन अब यह राइवलरी नहीं रही. मुझे लगता है कि हमने उनसे (पाकिस्तान) बेहतर क्रिकेट खेला, और गेंदबाजी के नजरिए से भी.' सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत के दबदबे वाले रिकॉर्ड का भी जिक्र किया है, जो अब 12-3 का है.

'पाकिस्तान जीता तो बहुत शोर होगा'

राशिद लतीफ ने आगे कहा कि इस बड़े फाइनल मुकाबले का दबाव हमेशा भारत पर रहेगा. उन्होंने कहा, 'नुकसान भारत को होगा. भारत के पास खोने के लिए सब कुछ है. पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वे पहले से ही कमजोर हैं. अगर पाकिस्तान यहां फाइनल में जीत जाता है, तो यह BCCI के लिए बहुत मुश्किल होगा और कुछ खिलाड़ियों (सूर्यकुमार यादव) के लिए भी जो इस टूर्नामेंट के बारे में बहुत मुखर रहे हैं, चाहे वह कप्तान का बयान हो, बोर्ड का रुख हो, या शुभमन गिल का ट्वीट हो. इस पर बहुत शोर होगा.' राशिद लतीफ ने स्वीकार किया कि टैलेंट के मामले में भारत बढ़त रखता है, लेकिन टी20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. यह एक टी20 मैच है. कोई भी जीत सकता है, इसलिए यह एक कठिन मैच होने वाला है.'