अफरीदी का दोस्त बना 'दुश्मन'... बत्तमीज कंट्रोवर्सी का सपोर्ट कर खड़ा किया बखेड़ा, पोस्ट से मचा बवाल

Irfan Pathan: इन दिनों भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान काफी चर्चा में हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में इतना कुछ कह दिया कि उनके बयानों से खलबली मची हुई है. इनमें से एक शाहिद अफरीदी का 'बत्तमीज आदमी' वाला डायलॉग बड़ा मुद्दा साबित हुआ. अब इस पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की टीम के साथी दानिश कनेरिया ही उनके 'दुश्मन' बन गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया कि चारो तरफ खलबली मची हुई है.

इरफान ने किया था ये खुलासा

इरफान पठान ने लल्लनटॉप से बात करते हुए शाहिद अफरीदी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया था. उन्होंने कहा, "अफरीदी ने कहा था, 'मैं असली पठान हूँ, वह नकली पठान है.' बदतमीज़ आदमी है, मुझे लगा कि आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोल रहे हो मेरे वालिद के बारे में भी बात कर रहे हो. इसलिए जब भी मेरे हाथ में गेंद होती, मैं उसे आउट करने के लिए जिद्दी था. मैंने उसे 11 बार दिखाया है कि असली पठान कौन है और बड़े मौकों पर, सीरीज के निर्णायक मुकाबलों में और विश्व कप फाइनल में भी.'

अफरीदी के पर्सनल हमले...

इरफान ने मैदान के बाहर हुई एक घटना को याद करते हुए बताया, 'अफरीदी आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे बाल बिगाड़ दिए. उन्होंने मुझसे पूछा, 'कैसे हो बच्चे?' मैंने कहा, तुम कब से मेरे बाप हो गए? बाद में, मैंने उनसे कहा, 'उसने कुत्ते का मांस खाया है, बहुत देर से भौंक रहा है.' इसके बाद, वह जवाब नहीं दे पाए."

वायरल हो रहा कनेरिया का पोस्ट

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया शाहिद अफरीदी के साथ लंबे समय तक खेले हैं. लेकिन उन्होंने इरफान के ही सपोर्ट में एक पोस्ट कर बवाल मचा दिया है. वह अफरीदी के खिलाफ नजर आए. कनेरिया ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, 'इरफान भाई, आप बिल्कुल सही हैं. वह हमेशा निजी हमलों का सहारा लेते हैं. चाहे वह किसी के परिवार पर हो या उनके धर्म पर. स्पष्टतः, शिष्टता और शालीनता उनकी ताकत नहीं हैं.'