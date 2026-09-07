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पहले इस्तीफा, अब खोली पाकिस्तान क्रिकेट की पोल, मिस्बाह-उल-हक का बवाली बयान

पाकिस्तान क्रिकेट की हालत हर साल बद से बद्तर होती नजर आ रही है. हाल ही में टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद मैनेजमेंट सवालों के घेरे में. पूर्व टेस्ट कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने हाल ही में सेलेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था, अब एक बवाली बयान से बखेड़ा खड़ा कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 07, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:30 AM IST
पहले इस्तीफा, अब खोली पाकिस्तान क्रिकेट की पोल, मिस्बाह-उल-हक का बवाली बयान
Image Credit: Pakistan Team

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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