पहले इस्तीफा, अब खोली पाकिस्तान क्रिकेट की पोल, मिस्बाह-उल-हक का बवाली बयान

पाकिस्तान मैनेजमेंट अक्सर सवालों के घेरे में रहता है. इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद एक बार फिर टीम आलोचनाओं का शिकार हो रही है. इस बीच पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने भी मैनेजमेंट पर निशाना साधा है. उन्होंने हाल ही में नेशनल सेलेक्टर का पद छोड़ा है. अब मिस्बाह ने मैनेजमेंट पर विदेशी और स्थानीय कोचों के साथ अलग-अलग बर्ताव किए जाने के आरोप लगाए हैं. इंग्लैंड दौरे के बाद नेशनल टीम में बदलाव हुआ और पीसीबी ने सेलेक्टर्स को नोटिस भेजा था, जिसके बाद मिस्बाह ने सेलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था.
मिस्बाह ने इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के मैनेजमेंट की पोल खोली है. उन्होंने बताया कि यहां विदेशी कोचों के पास ज्यादा अधिकार और ताकत होती है. उन्होंने एक टीवी शो में कहा, "यह सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्थानीय और विदेशी कोचों के साथ अलग-अलग बर्ताव किया जाता है. विदेशी कोचों की तुलना में स्थानीय कोचों को ज्यादा जांच-पड़ताल और आलोचना का सामना करना पड़ता है. मुझे नहीं लगता कि विदेशी कोच होने में कुछ गलत है, लेकिन मुझे जो बात परेशान करती है, वह यह है कि हम (फैंस, क्रिटिक्स, मीडिया, PCB) विदेशी कोचों के प्रति नरम रुख रखते हैं."
विदेशी कोचों को दी जाती है तबज्जो- मिस्बाह उल हक
उन्होंने आगे कहा, "हम विदेशी कोचों को अधिक अधिकार और पॉवर देते हैं. अगर टीम खराब प्रदर्शन करती है तो उन्हें कम जिम्मेदार ठहराया जाता है. इसके उलट, स्थानीय कोचों को हमेशा सबकी जांच-पड़ताल का सामना करना पड़ता है. हमारे खिलाड़ियों के लिए फॉर्म और कॉन्फिडेंस वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हमें दबाव में आकर घबराना नहीं चाहिए और दिखावटी बदलाव नहीं करने चाहिए. हमें प्रदर्शन और स्थिति का विश्लेषण करने और फिर आगे बढ़ने का फ़ैसला करने की जरूरत है. दुर्भाग्य से, हम पाकिस्तान क्रिकेट में तुरंत प्रतिक्रिया वाले फैसले लेने के आदी हैं."
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मिस्बाह ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट से तुलना करते हुए कहा, "हमारे युवा खिलाड़ी बहुत ज्यादा व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट का अनुभव कम है. चार-दिन का क्रिकेट काफी नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि उनके दबाव में बिखरने की संभावना ज्यादा है. भारत को विकसित होने और आगे बढ़ने में समय लगा और 90 के दशक के बाद उन्होंने अपने सिस्टम में धीरे-धीरे निवेश किया. सिस्टम को ठीक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है."