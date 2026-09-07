पहले इस्तीफा, अब खोली पाकिस्तान क्रिकेट की पोल, मिस्बाह-उल-हक का बवाली बयान

मिस्बाह ने इस्तीफे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के मैनेजमेंट की पोल खोली है. उन्होंने बताया कि यहां विदेशी कोचों के पास ज्यादा अधिकार और ताकत होती है. उन्होंने एक टीवी शो में कहा, "यह सच है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्थानीय और विदेशी कोचों के साथ अलग-अलग बर्ताव किया जाता है. विदेशी कोचों की तुलना में स्थानीय कोचों को ज्यादा जांच-पड़ताल और आलोचना का सामना करना पड़ता है. मुझे नहीं लगता कि विदेशी कोच होने में कुछ गलत है, लेकिन मुझे जो बात परेशान करती है, वह यह है कि हम (फैंस, क्रिटिक्स, मीडिया, PCB) विदेशी कोचों के प्रति नरम रुख रखते हैं."