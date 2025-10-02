एशिया कप में घिनौनी करतूतें... अब महिला वर्ल्ड कप में भी बवाल, PAK की 'लेडी अफरीदी' ने सरेआम की ओछी हरकत

एशिया कप 2025 में क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने क्या किया ये आपने देखा.. भारत की जीत के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बनकर बैठा पाकिस्तान का गृह मंत्री ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने क्या किया वो भी दुनिया ने देखा, लेकिन अब पाकिस्तान ने इसका अगला एपिसोड महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिखा दिया है. एशिया कप में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने का जिम्मा गेंदबाद हारिस रऊफ और मोहसिन नकवी ने उठाया था. अब महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इसकी जिम्मेदारी लेडी शाहिद अफरीदी यानी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और अब कमेंटेटर बनी सना मीर को दी गई है.

सरेआम की ओछी हरकत

श्रीलंका में चल रहे विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था. पाकिस्तान विमेंस टीम मैच तो हार गई, लेकिन मैच के दौरान पाकिस्तानी कमेंटेटर ने कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ओछी हरकत कर दी. उन्होंने क्रिकेट में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया. आप भी सोच रहे होंगे की आखिर पाकिस्तान कमेंटेटर ने ये कैसे और क्यों किया.. मैच के दौरान जब पाकिस्तानी बैटर नटालिया क्रीज पर आईं तो सना मीर, उनकी बैटिंग की बात छोड़कर बार-बार उनके जन्म स्थान का जिक्र करने लगी और क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी जोर देकर ये जानकारी दी कि नटालिया आजाद कश्मीर से आती हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर है.

क्या लिया जाएगा एक्शन?

भारत के जिस इलाके को दुनिया पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानती है. उसे क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में बैठकर आजाद कश्मीर कहना... ये पाकिस्तान का सोचा-समझा प्रोपेगेंडा है. ICC के एक क्रिकेट मैच में कश्मीर राग अलापना क्या पाकिस्तान का कोई नया हथकंडा है. क्या एशिया कप में हार की खीज.. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस तरह निकाली जा रही है और सबसे बड़ा सवाल.. क्रिकेट के मैदान पर कश्मीर का मुद्दा उछालने के लिए पाकिस्तानी कमेंटेटर पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए.

भारत की महिला टीम भी करेगी बॉयकॉट

खैर जिस तरह से एशिया कप में भारत की मेन्स टीम ने पाकिस्तान को सबक सिखाया ठीक उसी तरह से इंडियन विमेंस टीम भी तैयार है और इसकी शुरुआत एक बार फिर नो हैंडशेक से होने वाली है. इस रविवार यानी 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान विमेंस टीम के बीच भिड़ंत है और खबर है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का फैसला लिया है और तय मानिये की पाकिस्तान इसे लेकर भी खूब रोने वाला है. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मेंस टीम हो या विमेंस टीम.. या कमेंटेटर.. इन्हें क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है. इन्हें बस भारत विरोधी साजिश करनी है, जिसमें वो हमेशा नाकाम ही होते हैं.