सूर्यकुमार यादव को इस पाकिस्तानी ने माना मामूली बल्लेबाज, एशिया कप से पहले भारत के खिलाफ जुबानी हमला

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. भारत और श्रीलंका में अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा, उसे देखते हुए इस साल एशिया कप भी टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने टीम इंडिया पर जुबानी हमला किया है. यहां तक कि इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को बेहद मामूली बल्लेबाज आंका है.

एशिया कप से पहले भारत के खिलाफ जुबानी हमला

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बाजिद खान ने पीटीवी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए आगामी एशिया कप टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया पर जुबानी हमला किया है. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के नहीं होने की वजह से बाजिद खान ने टीम इंडिया को कमजोर आंका है. बाजिद खान ने टीम इंडिया की कमियों की ओर इशारा किया है. बाजिद खान ने कहा, 'भारत को विराट कोहली और रोहित की कमी जरूर खलेगी.'

सूर्यकुमार यादव को इस पाकिस्तानी ने माना मामूली बल्लेबाज

बाजिद खान ने भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को बेहद मामूली बल्लेबाज आंका है. बाजिद खान ने पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड के बारे में भी बात की. बाजिद खान ने कहा, 'सूर्यकुमार लगभग सभी के खिलाफ रन बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वह किसी न किसी तरह से प्रभावी नहीं रहे हैं. चाहे वह तेज गेंदबाजी आक्रमण हो या कोई और कारण, यह एक मुद्दा बना हुआ है.' बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 12.80 की बेहद घटिया औसत से सिर्फ 64 रन बनाए हैं.

रवींद्र जडेजा की कमी खलेगी

बाजिद खान ने भारत के लिए एक और बड़ी चिंता का जिक्र किया है और वह रवींद्र जडेजा की अनुपस्थिति है. बाजिद खान ने कहा, 'लोग विराट और रोहित की बात करते हैं, लेकिन जडेजा ही वो खिलाड़ी थे, जिन्होंने टीम को एकजुट करने में वाकई मदद की. अक्षर पटेल मौजूद हैं, लेकिन जडेजा ने आपको एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज और सबसे बढ़कर अपनी फील्डिंग के रूप में संतुलन दिया. वर्ल्ड क्रिकेट में जडेजा टॉप एक-दो फील्डरों में से एक हैं.' एशिया कप नजदीक आते ही बाजिद खान का मानना ​​है कि भारत को इन कमजोरियों की भरपाई के लिए सही संयोजन ढूंढ़ना होगा. चुनौती सिर्फ कमियों को भरने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि टीम बड़े दबाव वाले मुकाबलों में अपनी बढ़त बनाए रखती है या नहीं.

भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में

एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं. 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले के बाद, दोनों टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से भिड़ सकती हैं और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में (क्वालीफाई करने की सूरत में) भी एक-दूसरे के आमने-सामने हो सकती हैं.