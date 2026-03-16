Advertisement
trendingNow13142774
Hindi Newsक्रिकेटमोहसिन नकवी को PAK क्रिकेटर ने बताया ट्रॉफी चोर, विस्फोटक बयान से मचाया तूफान

मोहसिन नकवी को PAK क्रिकेटर ने बताया 'ट्रॉफी चोर', विस्फोटक बयान से मचाया तूफान

पहली बार किसी बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नकवी पर ट्रॉफी चोरी का आरोप लगाया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में खराब प्रदर्शन कर बाहर हुई पाकिस्तान 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंची थी. पहला और तीसरा वनडे गंवाकर पाकिस्तान सीरीज 2-1 से हार गई.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 16, 2026, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा है. रविवार को ढाका में खेले गए तीसरे वनडे में हार के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से गंवा दी. बांग्लादेश से वनडे सीरीज में हार के बाद टीम एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर है.

PAK क्रिकेटर का विस्फोटक बयान

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आलोचना के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर भी तंज कसा है. पाकिस्तान में क्रिकेट से जुड़े एक टीवी शो पर कामरान अकमल ने कहा, 'पाकिस्तान टीम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि नीदरलैंड भी हरा सकती है. नीदरलैंड भी सोच रही होगी कि अगर उसे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलने का मौका मिले, तो वह हमें हरा सकता है. हमारा स्तर बहुत गिर चुका है. खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचिए. आपने अपने क्रिकेट का मजाक बना दिया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

मोहसिन नकवी को PAK क्रिकेटर ने बताया 'ट्रॉफी चोर'

कामरान अकमल यहीं नहीं रुके. कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब आईसीसी ट्रॉफी चोरी करके लाने का इरादा है? दरअसल, एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. तब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था.

नकवी पर ट्रॉफी चोरी करने का आरोप लगता रहा

इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे. इसके बाद से नकवी पर ट्रॉफी चोरी करने का आरोप लगता रहा है. पहली बार किसी बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नकवी पर ट्रॉफी चोरी का आरोप लगाया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में खराब प्रदर्शन कर बाहर हुई पाकिस्तान 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंची थी. पहला और तीसरा वनडे गंवाकर पाकिस्तान सीरीज 2-1 से हार गई.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
Strait of Hormuz
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
Kishtwar Landslide
किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू जारी
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Pandit Jawaharlal Nehru
युद्ध पश्चिम एशिया में तो नेहरू का 74 साल पुराना भाषण चर्चा में क्यों? PM ने कहा...
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान
Rajya Sabha Elections 2026
Rajya Sabha Elections: NDA और विपक्ष में कड़ा मुकाबला; 37 सीटों के लिए हो रहा मतदान