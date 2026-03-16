मोहसिन नकवी को PAK क्रिकेटर ने बताया 'ट्रॉफी चोर', विस्फोटक बयान से मचाया तूफान

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा है. रविवार को ढाका में खेले गए तीसरे वनडे में हार के साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से गंवा दी. बांग्लादेश से वनडे सीरीज में हार के बाद टीम एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर है.

PAK क्रिकेटर का विस्फोटक बयान

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आलोचना के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर भी तंज कसा है. पाकिस्तान में क्रिकेट से जुड़े एक टीवी शो पर कामरान अकमल ने कहा, 'पाकिस्तान टीम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि नीदरलैंड भी हरा सकती है. नीदरलैंड भी सोच रही होगी कि अगर उसे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खेलने का मौका मिले, तो वह हमें हरा सकता है. हमारा स्तर बहुत गिर चुका है. खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचिए. आपने अपने क्रिकेट का मजाक बना दिया है.'

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मोहसिन नकवी को PAK क्रिकेटर ने बताया 'ट्रॉफी चोर'

कामरान अकमल यहीं नहीं रुके. कामरान अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या अब आईसीसी ट्रॉफी चोरी करके लाने का इरादा है? दरअसल, एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था. तब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था.

नकवी पर ट्रॉफी चोरी करने का आरोप लगता रहा

इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे. इसके बाद से नकवी पर ट्रॉफी चोरी करने का आरोप लगता रहा है. पहली बार किसी बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नकवी पर ट्रॉफी चोरी का आरोप लगाया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 में खराब प्रदर्शन कर बाहर हुई पाकिस्तान 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश पहुंची थी. पहला और तीसरा वनडे गंवाकर पाकिस्तान सीरीज 2-1 से हार गई.