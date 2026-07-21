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बॉलिंग की बेइज्जती, रोहित की तारीफ... पाकिस्तान तक पहुंची हार की गूंज, पूर्व क्रिकेटर का कड़वा सच

रोहित शर्मा की 138 रन की तूफानी पारी के बीच संन्यास का शोर थम गया है. भारत को सीरीज में 1-2 की हार मिली, लेकिन चारों तरफ रोहित की गूंज शुरू हो गई है. हिटमैन के शतक का शोर पाकिस्तान पहुंचा, उन्होंने वाहवाही लूटी लेकिन बॉलिंग को बेइज्जत करने का मौका पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नहीं छोड़ा.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:15 AM IST
बॉलिंग की बेइज्जती, रोहित की तारीफ... पाकिस्तान तक पहुंची हार की गूंज, पूर्व क्रिकेटर का कड़वा सच
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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