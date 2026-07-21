बॉलिंग की बेइज्जती, रोहित की तारीफ... पाकिस्तान तक पहुंची हार की गूंज, पूर्व क्रिकेटर का कड़वा सच

रोहित शर्मा की 138 रन की तूफानी पारी के बीच संन्यास का शोर थम गया है. भारत को सीरीज में 1-2 की हार मिली, लेकिन चारों तरफ रोहित की गूंज शुरू हो गई है. हिटमैन के शतक का शोर पाकिस्तान पहुंचा, उन्होंने वाहवाही लूटी लेकिन बॉलिंग को बेइज्जत करने का मौका पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नहीं छोड़ा. कामरान अकमल ने टीम इंडिया की हार पर बात करने के साथ रोहित के शतक पर भी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने संन्यास को लेकर डंके की चोट पर रोहित का सपोर्ट किया.
इंडियंन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया था कि लॉर्ड्स में रोहित शर्मा आखिरी बार मैदान में उतरेंगे. सोशल मीडिया पर भगदड़ देखने को मिली. कोई गंभीर को ट्रोल कर रहा था तो कोई अगरकर की क्लास लगाता दिखा. क्रिकेट पंडितों ने भी रोहित के संन्यास के कयासों पर डिटेल में बात की. फिर आया रोहित शर्मा का बयान जिसके बाद सस्पेंस खत्म सा होने लगा. रोहित ने कहा कि उनका फोकस टीम इंडिया को सफलता दिलाने पर है. उन्हें बाहर के शोर से फर्क नहीं पड़ रहा है.
'द गेम प्लान' पॉडकास्ट में बात करते हुए इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, " इंग्लैंड की टीम जीत की हकदार थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर रोहित का शतक थी. ये दमदार पारी थी, जिससे सभी को याद आया कि रोहित आज भी दुनिया के सबसे शानदार बैटर क्यों हैं. उनके फ्यूचर पर अकलें थीं, कि वह अब टीम का हिस्सा नहीं हैं और 2027 विश्व कप में भी नहीं खेल पाएंगे. अब रोहित ने उसका जवाब दे दिया था. आज की पारी उनका जवाब थी. रोहित जैसे प्लेयर दबाव आने पर टीम नहीं छोड़ेंगे. रोहित-विराट ने टीम के लिए बहुत त्याग किया है, इस लिए आज सुपर स्टार हैं. वो तभी संन्यास लेंगे जब उन्हें लगेगा ये सही समय है."
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उन्होंने आगे कहा, "प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह अनुभवी हैं, लेकिन दोनों ने खूब रन लुटा दिए. गुरनूर बराड़ ने 97 रन खर्च कर दिए. जब आपके मेन गेंदबाज 70 से 100 रन लुटा रहे हों, तो रनों का बचाव करना मुश्किल होता है. भारत को कुलदीप यादव की कमी भी खली. सिर्फ एक अक्षर पटेल के साथ टीम के पास विविधता की कमी थी. मुझे लगता है कि कुलदीप को खिलाना चाहिए था क्योंकि उनकी विकेट लेने की क्षमता से फर्क पड़ सकता था."