बॉलिंग की बेइज्जती, रोहित की तारीफ... पाकिस्तान तक पहुंची हार की गूंज, पूर्व क्रिकेटर का कड़वा सच

'द गेम प्लान' पॉडकास्ट में बात करते हुए इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, " इंग्लैंड की टीम जीत की हकदार थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर रोहित का शतक थी. ये दमदार पारी थी, जिससे सभी को याद आया कि रोहित आज भी दुनिया के सबसे शानदार बैटर क्यों हैं. उनके फ्यूचर पर अकलें थीं, कि वह अब टीम का हिस्सा नहीं हैं और 2027 विश्व कप में भी नहीं खेल पाएंगे. अब रोहित ने उसका जवाब दे दिया था. आज की पारी उनका जवाब थी. रोहित जैसे प्लेयर दबाव आने पर टीम नहीं छोड़ेंगे. रोहित-विराट ने टीम के लिए बहुत त्याग किया है, इस लिए आज सुपर स्टार हैं. वो तभी संन्यास लेंगे जब उन्हें लगेगा ये सही समय है."