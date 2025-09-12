बुमराह को खुला चैलेंज... पाकिस्तानी क्रिकेटर के छक्का जमाने का दावा, बयान से मची खलबली
बुमराह को खुला चैलेंज... पाकिस्तानी क्रिकेटर के छक्का जमाने का दावा, बयान से मची खलबली


Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:45 PM IST
भारतीय टीम ने एशिया कप की शानदार शुरुआत जीत के साथ की. सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहले मुकाबले को बड़े ही आसानी से जीत लिया. भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को ऐतिहासिक भिड़ंत है. सोशल मीडिया पर इस मुकाबले को लेकर तरह-तरह की बातें चल रही है. कई खिलाड़ी इसका विरोध करते दिख रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने बयानबाजी शुरु कर दी है. शाहिद अफरीदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों को लेकर काफी कुछ कहा. यही नहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने तो दावा ही कर दिया. पूर्व खिलाड़ी ने कहा ये खिलाड़ी बुमराह को छक्का मारेगा.

इस पाक खिलाड़ी ने किया दावा
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी तनवीर अहमद ने कहा कि सैम अयूब भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में बुमराह को छक्का मारेंगे.  इसमें कोई दो राय नहीं अयूब एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बुमराह जैसे टॉप क्लास गेंदबाज के खिलाफ खेलना आसान नहीं होने वाला. हालांकि, 14 सितंबर को भारत-पाक मुकाबले में सब साफ हो जाएगा. 

बुमराह हैं मैच विनर
जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के मुख्य गेंदबाज हैं. वो एक बड़े मैच विनर हैं. यही नहीं बुमराह अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं. बुमराह की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाला. खासकर वो आखिरी के ओवरों में जिस तरीके से यॉर्कर गेंदें फेंककर बल्लेबाज को चारों खाने चित कर देते हैं. वो काबिलेतारीफ है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा पाक खिलाड़ियों का बुमराह के खिलाफ क्या प्रदर्शन रहता है.

ये भी पढ़ें: 'जब से जन्मे हैं तब से खुद को...', भारत-पाक एशिया कप मैच से पहले बौखलाए अफरीदी, दे दिया बेतुका बयान

 

सैम अयूब का टी20 करियर 

सैम अयूब ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए टी20 मैच से की थी. अयूब ने अपने टी20 करियर में अभी तक खेले 41 मैचों की 39 पारियों में 22.98 की औसत और 130.45 के स्ट्राइक रेट से 816 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं. उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 98 रनों का रहा है. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Jasprit Bumrah

