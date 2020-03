पाकिस्तानी मूल के पूर्व क्रिकेटर कोरोना वायरस के शिकार, जानिए क्या कहा

लंदन: स्कॉटलैंड (Scotland) के पूर्व क्रिकेटर माजिद हक (Majid Haq) ने बताया है कि उनकी कोरोना वायरस (Coronavirus) की मेडिकल जांच पॉजिटिव आई है और इस वक्त वो अपना ईलाज करा रहे हैं. पाकिस्तानी मूल के ऑफ स्पिनर हक ने स्कॉटलैंड के लिए 54 वनडे, 24 टी-20 खेले हैं. उन्होंने बताया कि उनका इलाज ग्लास्गो के एलेक्जेंडर अस्पताल में चल रहा है.

यह भी पढ़ें- B'day Special:दक्षिण अफ्रीकी मूल का कीवी क्रिकेटर, अपने पैतृक देश को बनाया था 'चोकर'

उन्होंने कहा, "कोरोना वायरस की जांच सकारात्मक आने के बाद आज संभवत: मैं घर लौट रहा हूं. आरएएच अस्पताल के स्टाफ का सलूक मेरे साथ अच्छा रहा था और जिन्होंने मेरे समर्थन में मुझे संदेश भेजे उनका शुक्रिया. इंशाअल्लाह आपका साथी जल्दी पूरी तरह सेहतमंद होकर वापस लौटेगा."

Looking forward to potentially getting back home today after testing positive with Coronavirus. Staff at the RAH in Paisley have been good to me & thank you to everyone who has sent me messages of support. Insha Allah the Panther will be back to full health soon. #covid19UK pic.twitter.com/19QfWjzaOq

— Majid Haq (@MajidHaq) March 20, 2020