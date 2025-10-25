Advertisement
सरफराज को भूल जाइए... पूर्व चीफ सेलेक्टर का हैरतअंगेज बयान, आलोचकों को लताड़ा

अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमेटी टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए रडार पर थी. लेकिन इन दिनों इंडिया ए स्क्वाड के चयन के लिए सेलेक्टर्स रडार पर हैं. शानदार आंकड़े रखने वाले सरफराज खान ड्रप हुए, जिसके बाद सवाल खड़े हुए. लेकिन अब पूर्व सेलेक्टर्स ने आलोचकों को लताड़ दिया है. 

 

Oct 25, 2025
अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमेटी टीम इंडिया के स्क्वाड के लिए रडार पर थी. लेकिन इन दिनों इंडिया ए स्क्वाड के चयन के लिए सेलेक्टर्स रडार पर हैं. शानदार आंकड़े रखने वाले सरफराज खान ड्रप हुए, जिसके बाद सवाल खड़े हुए. किसी ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है तो किसी ने धर्म को लेकर ड्रॉप करने के विचार रख दिए. अब पू्र्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने आलोचकों धर्म का मुद्दा उठाने के लिए लताड़ दिया है. 

अफ्रीका दौरे पर जाएगा भारत

भारत की इंडिया ए टीम साउथ अफ्रीका का टूर करेगी. टीम के कप्तान ऋषभ पंत होंगे. कप्तानी में चुनी गई भारतीय ए टीम में मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान को जगह नहीं दी गई है. उन्हें जगह नहीं दिए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है. बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा है कि भारतीय टीम के चयन पर सवाल उठाने वालों को भारतीय क्रिकेट की समझ नहीं है.

क्या बोले प्रसाद?

आईएएनएस के साथ बातचीत में एमएसके प्रसाद ने कहा, 'चयन समिति कभी भी किसी खिलाड़ी के धर्म या सामुदायिक पृष्ठभूमि के आधार पर पक्षपात नहीं करती. जो लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें भारतीय क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं है. सरफराज को भूल जाइए, आम तौर पर, जब कोई खिलाड़ी चुना जाता है, तो आप समुदाय, क्षेत्रवाद या दूसरी बातों पर बात नहीं करते.'

वजह बता सकते हैं सेलेक्टर्स

उन्होंने आगे कहा, 'ये सारी बातें सिर्फ तभी क्यों सामने आती हैं जब किसी को टीम से बाहर किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि सरफराज खान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. चयनकर्ता उनका चयन न होने की वजह बता सकते हैं.' एमएसके प्रसाद 2016 से 2020 तक बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता रहे थे.

Kavya Yadav

