अनकैप्ड बल्लेबाज बना कप्तानी का दावेदार... डंके की चोट पर पूर्व सेलेक्टर ने सुझाया नाम, बताई सबसे बड़ी खूबी

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली की इंजरी की समस्या की खबरें तेज हैं तो दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर तलवार लटकी हुई है. कई नाम कप्तानी की रेस में हैं, लेकिन पूर्व सेलेक्टर सबा करीम ने उस खिलाड़ी का नाम सुझाया है जिसने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया.
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भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली की इंजरी की समस्या की खबरें तेज हैं तो दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर तलवार लटकी हुई है. कई नाम कप्तानी की रेस में हैं, लेकिन पूर्व सेलेक्टर सबा करीम ने उस खिलाड़ी का नाम सुझाया है जिसने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया, लेकिन आईपीएल में अपना डंका पीट दिया है. आईपीएल 2026 में भी इस बल्लेबाज ने अपनी धमाकेदार पारियों से सभी का दिल जीत लिया.
सबा करीम ने जिस खिलाड़ी का नाम सुझाया वो कोई और नहीं बल्कि दो बार आरसीबी को जीत दिलाने वाले रजत पाटीदार हैं. पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने ट्रॉफी का सूखा खत्म किया. उन्होंने आईपीएल 2026 में कई बहुमूल्य पारियां भी खेलीं. पाटीदार ने 14 पारियों में 501 रन ठोके हैं. इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी कप्तानी और जिम्मेदारी भरी पारियों से सभी को प्रभावित किया है.
करीम ने कप्तानी के दावेदार के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं कप्तानी के दावेदार के तौर पर रजत पाटीदार का नाम जोड़ना चाहूंगा. लगातार दो IPL खिताब जीतना बहुत ही मुश्किल काम है और उन्होंने इसे बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में किया है. उन्हें ऐसे खिलाड़ियों और विदेशी खिलाड़ियों की टीम की कप्तानी करनी पड़ी, जो अपनी-अपनी राष्ट्रीय टीमों के स्टार खिलाड़ी रहे हैं. ऐसी टीम की कप्तानी करना, जिसमें इतने सारे दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हों, बहुत ही मुश्किल काम है और उन्होंने इसे बखूबी निभाया है.'
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श्रेयस अय्यर को सूर्या के बाद बड़ा दावेदार माना जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर उन उम्मीदवारों में से एक होंगे. मेरे हिसाब से संजू सैमसन और ईशान किशन भी इस दौड़ में शामिल हैं. कप्तानी संभालने के लिए दो या तीन मज़बूत दावेदार होंगे. मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी की काबिलियत पर सवाल उठाए हैं. पिछले सीज़न में, भले ही मुंबई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन उनकी कप्तानी के अंदाज पर कुछ सवाल जरूर उठे थे. मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भी, मुझे नहीं लगता कि वह भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर अपनी जगह को सही साबित कर पाएंगे."
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