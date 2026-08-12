6 फीट 5 इंच की लंबाई, 80 किलो वजन... 26 साल का ये घातक गेंदबाज बनेगा श्रीलंका का काल! बुमराह की कमी को कर सकता है पूरा

6 फीट 5 इंच की लंबाई और 80 किलो वजन... भारत का एक 26 साल का दाएं हाथ का घातक तेज गेंदबाज श्रीलंका की धरती पर कहर मचाने को बेताब है. टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट की समस्या की वजह से श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे हैं. भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर अपने इस प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी को बहुत मिस करेगी. ऐसे में भारत का एक 26 साल का नौजवान तूफानी तेज गेंदबाज श्रीलंकाई बैटिंग लाइनअप को चुनौती देने के लिए बेताब है. भारत का यह तेज गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि गुरनूर बरार हैं.
गुरनूर बरार को जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका दिया जा सकता है. गुरनूर बरार 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं. गुरनूर बरार श्रीलंका के खिलाफ इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर भारत के फास्ट बॉलिंग अटैक को मजबूती देंगे. गुरनूर बरार की 6 फीट 5 इंच लंबाई और उनकी तेजी उन्हें एक बेहद घातक तेज गेंदबाज बनाती है.
गुरनूर बरार लगातार 145+ किमी/घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं. 6 फीट 5 इंच लंबाई की वजह से गुरनूर बरार को तेज गेंदबाजी में जबरदस्त और एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है. गुरनूर बरार की लाइन-लेंथ भी सटीक है. गुरनूर बरार की टॉप बॉलिंग स्पीड 148.2 किमी/घंटा है. गुरनूर बरार ने 19 फर्स्ट क्लास मैचों में 25.24 की गेंदबाजी औसत के साथ 62 विकेट झटके हैं. गुरनूर बरार ने 2 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार मैच में 10 विकेट लेने का कमाल किया है. गुरनूर बरार अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निशांका, दिनेश चांडीमल, कुशल मेंडिस, ओशादा फर्नांडो, लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, धनंजय डी सिल्वा और कामिंदु मेंडिस को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं.
श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवेज महरूफ का मानना है कि जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में नए तेज गेंदबाज गुरनूर बरार भारत के लिए 'X-फैक्टर' साबित हो सकते हैं. फरवेज महरूफ का कहना है कि वह इस 26 साल के तेज गेंदबाज को टेस्ट डेब्यू का मौका देना चाहेंगे. फरवेज महरूफ ने कहा, 'पुरानी गेंद से रिवर्स-स्विंग कराने की क्षमता जसप्रीत बुमराह की खासियत है और भारत को इसकी बहुत कमी खलेगी. मुझे लगता है कि यहीं पर टीम इंडिया में विकेट लेने की क्षमता की कुछ कमी हो सकती है. मोहम्मद सिराज एक अच्छे गेंदबाज हैं, उनका पूरा सम्मान करते हुए कह रहा हूं, लेकिन जब आप दोनों तेज गेंदबाजों की तुलना करते हैं, तो थोड़ा फर्क नजर आता है.'
फरवेज महरूफ ने आगे कहा कि वह गुरनूर बरार के टेस्ट डेब्यू को लेकर उत्सुक होंगे. पंजाब के इस लंबे-कद वाले तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति, उछाल और आक्रामक अंदाज है. गुरनूर बरार ने वॉर्म-अप मैच के दौरान प्रभावित किया, जहां उन्होंने कई विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया और उनमें से कुछ के शरीर पर गेंद भी मारी. फरवेज महरूफ ने कहा, 'मुझे गुरनूर बरार बहुत पसंद हैं. मुझे लगता है कि वह 'एक्स-फैक्टर' साबित हो सकते हैं.'
फरवेज महरूफ ने कहा, 'गुरनूर बरार में उछाल, गति और लड़ने का जज्बा है. वह खतरनाक साबित हो सकते हैं. अगर आपने वार्म-अप मैच देखा हो, तो टेस्ट टीम में शामिल बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी कुछ गेंदों ने उन्हें काफी परेशान किया था, और उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के शरीर पर गेंद भी मारी थी. अगर मैं भारतीय टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होता, तो मैं गुरनूर बरार को डेब्यू का मौका देने के बारे में जरूर सोचता. मुझे पता है कि उन्होंने भारत के लिए सिर्फ व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेला है, लेकिन वह 'एक्स-फैक्टर' लेकर आते हैं. छोटे स्पेल में, जब आप किसी बल्लेबाज की लय तोड़ना चाहते हैं, तो वह एक घातक हथियार साबित हो सकते हैं.'