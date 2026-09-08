टीम इंडिया का हेड कोच बनना नहीं आसान? आशीष नेहरा ने कहा, 'मेरा तलाक हो जाएगा', जानें पूरा मामला

गौतम गंभीर अभी टीम के हेड कोच हैं. क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में टीम को संभालते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ IPL या कम अहम दौरों के दौरान ही ब्रेक मिलता है. ऐसे मौकों पर BCCI 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के हेड VVS लक्ष्मण को कुछ समय के लिए ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं. कहा जाता है कि गंभीर से पहले कोच रहे राहुल द्रविड़ को लगातार यात्रा करने से परेशानी होती थी, और लक्ष्मण भी इसी वजह से शायद यह भूमिका फुल-टाइम नहीं निभाना चाहते. अब टीम इंडिया के हेड कोच बनने के सवाल पर आशीष नेहरा ने भी अपना रिएक्शन दिया है.