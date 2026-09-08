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टीम इंडिया का हेड कोच बनना नहीं आसान? आशीष नेहरा ने कहा, 'मेरा तलाक हो जाएगा', जानें पूरा मामला

पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने भविष्य में टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए आवेदन करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें पहले पत्नी से परमिशन लेनी होगी, वरना बात तलाक तक पहुंच सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 08, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:32 PM IST
टीम इंडिया का हेड कोच बनना नहीं आसान? आशीष नेहरा ने कहा, 'मेरा तलाक हो जाएगा', जानें पूरा मामला
Image Credit: टीम इंडिया का हेड कोच बनना नहीं आसान? आशीष नेहरा ने कहा, &#039;&#039;मेरा तलाक हो जाएगा (@IPL/Gujarattitans/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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