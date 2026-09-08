टीम इंडिया का हेड कोच बनना नहीं आसान? आशीष नेहरा ने कहा, 'मेरा तलाक हो जाएगा', जानें पूरा मामला

कई पूर्व क्रिकेटर्स भारतीय पुरुष टीम का हेड कोच बनने की चाहत रखते हैं. फिलहाल गौतम गंभीर ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. हालांकि, अभी से अगले हेड कोच को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. जब भारत के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज आशीष नेहरा से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. मजाक में ही सही, लेकिन नेहरा ने ये जरूर बता दिया कि ये काम इतना आसान नहीं है. इसके लिए आपको अपने परिवार से दूर रहने की कुर्बानी देनी पड़ती है.
गौतम गंभीर अभी टीम के हेड कोच हैं. क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट में टीम को संभालते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ IPL या कम अहम दौरों के दौरान ही ब्रेक मिलता है. ऐसे मौकों पर BCCI 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के हेड VVS लक्ष्मण को कुछ समय के लिए ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं. कहा जाता है कि गंभीर से पहले कोच रहे राहुल द्रविड़ को लगातार यात्रा करने से परेशानी होती थी, और लक्ष्मण भी इसी वजह से शायद यह भूमिका फुल-टाइम नहीं निभाना चाहते. अब टीम इंडिया के हेड कोच बनने के सवाल पर आशीष नेहरा ने भी अपना रिएक्शन दिया है.
आशीष नेहरा ने भविष्य में टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए आवेदन करने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है, जिससे यह IPL टीम को कोचिंग देने की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने मजाक में यह भी कहा कि इसके लिए उन्हें अपनी पत्नी रुश्मा की मंजूरी की जरूरत होगी, वरना बात तलाक तक पहुंच सकती है.
कोलकाता में 7 सितंबर को CAB के सालाना अवॉर्ड समारोह में बोलते हुए नेहरा ने कहा, ''अभी इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है. सबसे पहले तो मुझे 'हाई कमीशन' से पूछना होगा. यानी अपनी पत्नी से. वरना, हो सकता है कि मुझे तलाक मिल जाए.''
भारत के लिए 150 से अधिक इंटरनेशनल मैच खेल चुके आशीष नेहरा ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय कोचिंग में साल में 8 या 9 महीने यात्रा करनी पड़ती है. यह आसान नहीं है. सबने देखा है कि इंटरनेशनल कोचिंग के मामले में, काम की मांगों और यात्राओं की वजह से बहुत कम लोग ही तीन या चार साल से ज्यादा टिक पाते हैं. लेकिन फिर भी, देखते हैं क्या होता है.
हालांकि, नेहरा ने भविष्य में भारत के कोच का पद संभालने की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने इसे सम्मान की बात बताया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय कोच बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए उन्होंने सक्रिय रूप से कोई योजना बनाई हो.
आशीष नेहरा को टीम इंडिया का अगला हेड कोच बनाने की चर्चा इसलिए तेज है, क्योंकि आईपीएल में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्हें भारतीय क्रिकेट में पुराने दौर की बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक माना जाता है. नेहरा 2022 से गुजरात टाइटंस के हेड कोच हैं. उनकी देखरेख में टीम ने अपने पहले ही सीजन में IPL का खिताब जीता और दो बार रनर-अप रही.
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर की सालाना सैलरी करीब 14 करोड़ रुपये है. वो अब तक के सबसे महंगे भारतीय हेड कोच हैं. उनसे पहले ये जिम्मेदारी संभालने वाले पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़ की सालाना सैलरी 12 करोड़ रुपये थी.