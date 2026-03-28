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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेंगी ये 4 टीमें, टूर्नामेंट से पहले ही हो गई बड़ी भविष्यवाणी

IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेंगी ये 4 टीमें, टूर्नामेंट से पहले ही हो गई बड़ी भविष्यवाणी

IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाना है. अंबाती रायडू ने उन चार टीमों के नाम बताए हैं, जो इस सीजन सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 28, 2026, 06:39 PM IST
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IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेंगी ये 4 टीमें, टूर्नामेंट से पहले ही हो गई बड़ी भविष्यवाणी

IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाना है. अंबाती रायडू ने उन चार टीमों के नाम बताए हैं, जो इस सीजन सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं. अंबाती रायडू ने 'ईएसपीएन क्रिकइंफो' के साथ बात करते हुए कहा कि उनके हिसाब से IPL 2026 के सेमीफाइनल का टिकट आरसीबी, मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स कटा सकती हैं.

IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेगी ये 4 टीमें

गौरतलब है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले सीजन 18 साल का सूखा खत्म करते हुए IPL 2025 का खिताब अपने नाम किया था. रजत पाटीदार की अगुवाई में टीम इस सीजन अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. वहीं, मुंबई इंडियंस ने IPL 2025 में दूसरे क्वालिफायर तक का सफर तय किया था. हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इस सीजन काफी दमदार नजर आ रही है. मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाजी क्रम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक, तिलक वर्मा, और खुद कप्तान हार्दिक के रूप में धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं.

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टूर्नामेंट से पहले ही हो गई बड़ी भविष्यवाणी

मुंबई इंडियंस ने इसके साथ ही ऑक्शन में शेरफेन रदरफोर्ड को खरीदा है, जिसके बाद टीम का बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है. मुंबई इंडियंस का गेंदबाजी अटैक भी काफी संतुलित दिख रहा है. ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी स्टार खिलाड़ियों की भरमार है. मिचेल मार्श और एडेन मार्करम की जोड़ी ने पिछले सीजन भी दमदार प्रदर्शन किया था. वहीं, निकोलस पूरन अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं.

लखनऊ के गेंदबाजी अटैक में भी धार

वहीं, इस बार लखनऊ के गेंदबाजी अटैक में भी धार नजर आ रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स का बल्लेबाजी क्रम आईपीएल 2026 में जबरदस्त दिखाई दे रहा है. टिम सीफर्ट, फिन एलन का प्रदर्शन हाल ही में खत्म हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कमाल का रहा था. फिन एलन ने महज 33 गेंदों में शतक लगाया था. इसके साथ ही KKR ने कैमरून ग्रीन पर भी बड़ा दांव खेला है. ग्रीन बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकते हैं. हालांकि, हर्षित राणा और आकाश दीप के बाहर होने के बाद केकेआर का गेंदबाजी अटैक थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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