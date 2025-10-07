'देश के लिए जज्बा होना...,' वेस्टइंडीज पर आग की तरह बरसे लारा, अभिषेक की जमकर तारीफ

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच वेस्टइंडीज की शर्मनाक हार हुई. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पारी और 286 रनों से हरा दिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली. टीम इंडिया मौजूद दौर में क्रिकेट जगत की खतरनाक टीमों में से एक है. भारतीय टीम क्रिकेट के हर प्रारुप में शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है. पहले इंग्लैंड दौरा और फिर एशिया कप. टीम इंडिया ने लगातार शानदार प्रदर्शन कर दिखाया कि आखिर क्यों वह सभी आईसीसी इवेंट्स में टॉप टीमों में शामिल रहते हैं. इसी बीच वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज की टीम को जमकर लताड़ा है.

वेस्टइंडीज को जमकर लताड़ा

एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा, ' मैं रोस्टन चेस और बाकी के क्रिकेटरों से पूछना चाहता हूं क्या क्रिकेट उनके दिल में है? क्या वह सच में वेस्टइंडीज के लिए खेलना चाहते हैं? और यही सबसे जरूरी बात है. अगर ऐसा है तो वह अभी तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिए होते. हमारे पास 30-40 साल पहले बेहतर स्विधाएं नहीं उपलब्ध थी. विव रिचर्ड्स ने किसी बेहतर पिच पर बल्लेबाजी नहीं की है. हमें भी वही काम करना पड़ता था और मेहनत भी करनी पड़ती थी, लेकिन हमारे अंदर जज्बा था. अपने देश के लिए खेलने का एक अलग जूनून था.

अभिषेक की तारीफ

अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ' वह बहुत खास हैं. युवराज का उनके ऊपर अलग प्रभाव है. जिस तरीके से वह खेलता है, जिस गती से बैट चलाता है वह काबिलेतारीफ है. हालांकि, इन सबके बावजूद वह मुझे कॉल करते हैं. टी20 क्रिकेट में मिलने वाली सफलता के बावजूद टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए परेशान हैं. यह बेहद ही खास बात है. '

10 अक्टूबर को आखिरी मुकाबला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत इस मुकाबले को जीतकर 2-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज इस मैच को जीतक अपनी नाक बचाने के फिराक में होगी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जीत किसकी होगी.