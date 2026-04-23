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गेंदबाज ने झटकी हैट्रिक... लेकिन 3 गेंद पर गिर गए 4 विकेट.... क्रिकेट में पहली बार हुआ ये सबसे बड़ा अजूबा

लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर 3 गेंदों पर 4 विकेट गिरना असंभव के बराबर है. लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. बुधवार को कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच लाहौर में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के एक मैच के दौरान पहली बार क्रिकेट का ये सबसे बड़ा अजूबा देखने को मिला है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 23, 2026, 12:15 PM IST
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गेंदबाज ने झटकी हैट्रिक... लेकिन 3 गेंद पर गिर गए 4 विकेट.... क्रिकेट में पहली बार हुआ ये सबसे बड़ा अजूबा

लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर 3 गेंदों पर 4 विकेट गिरना असंभव के बराबर है. लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. बुधवार को कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच लाहौर में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के एक मैच के दौरान पहली बार क्रिकेट का ये सबसे बड़ा अजूबा देखने को मिला है. PSL 2026 में कराची किंग्स के खिलाफ बुधवार को लाहौर में खेले गए मैच में पेशावर जालमी के 18 साल के तेज गेंदबाज अली रजा ने हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया. कमाल की बात ये रही कि अली रजा की 3 लीगल गेंदों पर 4 विकेट गिर गए. आइए जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर ये सबसे बड़ा अजूबा कैसे हो गया.

3 गेंद पर कैसे गिर गए 4 विकेट?

PSL में पाकिस्तानी गेंदबाज अली रजा ने पेशावर जाल्मी के लिए हैट्रिक हासिल की. इतना ही नहीं, कराची किंग्स की पारी की आखिरी 3 गेंदों पर 4 विकेट गिर गए. दरअसल, कराची किंग्स की पारी के आखिरी ओवर में पेशावर जाल्मी के तेज गेंदबाज अली राजा गेंदबाजी के लिए आए. अली राजा ने इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. अली राजा ने इस दौरान कराची किंग्स के क्रिकेटर खुशदिल शाह (12), शाहिद अजीज (0) और हसन अली (0) को लगातार तीन गेंदों पर आउट कर दिया.

क्रिकेट में पहली बार हुआ ये सबसे बड़ा अजूबा

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौथा विकेट कब और कैसे गिरा? बता दें कि अली राजा ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद वाइड फेंकी थी, जिस पर कराची किंग्स के बल्लेबाज अब्बास अफरीदी (6) रन आउट हो गए थे. इस तरह 3 लीगल गेंदों पर 4 विकेट गिर गए, जिसमें अब्बास अफरीदी (6) के बाद खुशदिल शाह (12), शाहिद अजीज (0) और हसन अली (0) आउट हुए थे. बता दें कि 18 साल के पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अली रजा ने 6 फर्स्ट क्लास मैचों में 32 विकेट, 12 लिस्ट-A मैचों में 17 विकेट और 19 टी20 मैचों में 25 विकेट झटके हैं.

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पेशावर जालमी ने कराची किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया

बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में बुधवार को पेशावर जालमी ने कराची किंग्स को 7 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कराची किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 183 रन बनाए और पेशावर जालमी को जीत के लिए 184 रनों का टारगेट दिया. जवाब में पेशावर जालमी की टीम ने 18.5 ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बनाते हुए गए 7 गेंद बाकी रहते ये मैच 7 विकेट से जीत लिया.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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