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ब्रॉन्ज मेडल की जंग: इंग्लैंड-फ्रांस में होगी टक्कर, जानें तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को मिलेंगे कितने करोड़

FIFA World Cup 2026 France v England: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीसरे स्थान के लिए होने वाला मुकाबला रोमांचक होने वाला है. जानें क्यों यह मैच गोल्डन बूट की रेस, प्राइज मनी और इंग्लैंड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 16, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:06 PM IST
ब्रॉन्ज मेडल की जंग: इंग्लैंड-फ्रांस में होगी टक्कर, जानें तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को मिलेंगे कितने करोड़
Image Credit: हैरी केन और किलियन एम्बाप्पे. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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