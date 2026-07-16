ब्रॉन्ज मेडल की जंग: इंग्लैंड-फ्रांस में होगी टक्कर, जानें तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को मिलेंगे कितने करोड़

FIFA World Cup 2026 France v England: फीफा वर्ल्ड कप जीतने की इंग्लैंड की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई हैं. बुधवार को अर्जेंटीना के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार के बाद 1966 के बाद से पहले बड़े पुरुष खिताब का लंबा इंतजार जारी है. हालांकि, थॉमस ट्यूकेल की टीम अभी घर नहीं लौट रही है. टूर्नामेंट में इंग्लैंड का एक आखिरी काम बाकी है. टीम शनिवार को फ्रांस के खिलाफ तीसरे स्थान के लिए होने वाले प्ले-ऑफ मैच में उतरेगी. पहली नजर में प्रशंसकों को लग सकता है कि इतनी दर्दनाक विदाई के बाद यह आखिरी मैच है जिसे वे देखना चाहेंगे, लेकिन इस मुकाबले को देखने के कई ठोस कारण मौजूद हैं.
टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कहानियों में से एक 'गोल्डन बूट' की जंग है. फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे इस प्रतियोगिता के शानदार प्रदर्शन करने वालों में से एक रहे हैं. वह वर्तमान में 8 गोल के साथ लियोनेल मेसी के बराबर हैं. हालांकि, मेसी के पास 4 असिस्ट होने के कारण बढ़त है, जबकि एम्बाप्पे के पास 3 असिस्ट हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में किए गए गोल गोल्डन बूट की रैंकिंग में गिने जाते हैं. इसका मतलब है कि एम्बाप्पे के पास फाइनल से पहले मेसी से आगे निकलने का मौका है.
यदि एम्बाप्पे गोल करते हैं या दो असिस्ट देते हैं, तो वह इटली के साल्वाडोर शिलाची (Salvatore Schillaci) की बराबरी कर सकते हैं, जिन्होंने 1990 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ प्ले-ऑफ में गोल करके गोल्डन बूट हासिल किया था. इंग्लैंड की ओर से हैरी केन और जूड बेलिंगहम भी 6-6 गोल के साथ इस दौड़ में शामिल हैं. हालांकि, उन्हें यह पुरस्कार जीतने के लिए शायद हैट्रिक की जरूरत होगी.
भले ही ट्रॉफी अब पहुंच से बाहर है, लेकिन इंग्लैंड के पास अभी भी इतिहास रचने का मौका है. तीसरे स्थान का प्ले-ऑफ जीतने पर इंग्लैंड को 1966 के बाद वर्ल्ड कप में अपना सर्वोच्च स्थान (तीसरा स्थान) प्राप्त होगा. टूर्नामेंट की शुरुआत में शायद यह लक्ष्य न रहा हो, लेकिन तीसरा स्थान हासिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इस अभियान के दौरान हुई प्रगति को दिखाएगा. इंग्लैंड इससे पहले दो बार वर्ल्ड कप के तीसरे स्थान के मैच खेल चुका है. 1990 में इटली से और 2018 में बेल्जियम से हारकर वह चौथे स्थान पर रहा था.
वर्ल्ड कप के व्यस्त शेड्यूल के बाद दोनों मैनेजर अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं और प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दे सकते हैं. इससे उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं जिन्होंने टूर्नामेंट का अधिकांश समय बेंच पर बिताया है. मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्डर कोबी मैनू ने अब तक एक भी मिनट नहीं खेला है. डेक्लान राइस के बीमारी से उबरने के बीच ट्यूकेल इस युवा खिलाड़ी को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका दे सकते हैं. इसी तरह, ओली वॉटकिंस और इवान टोनी जैसे खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है. फ्रांस की ओर से दिग्गज मिडफील्डर एन'गोलो कांटे (N'Golo Kante) को भी अपना अंतिम वर्ल्ड कप मैच खेलने का मौका मिल सकता है. साथ ही, रेयान चर्की (Rayan Cherki) को भी शुरुआती लाइनअप में जगह मिल सकती है.
तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ को देखने का एक और सरल कारण यह है कि यह घरेलू सीजन की वापसी से पहले प्रतिस्पर्धी फुटबॉल के आखिरी वीकेंड है. रविवार को होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल के बाद प्रशंसकों को 14 अगस्त को ईएफएल (EFL) सीजन शुरू होने तक लगभग चार सप्ताह का इंतजार करना होगा, जबकि उसी वीकेंड में कम्युनिटी शील्ड का मुकाबला भी खेला जाएगा. प्रीमियर लीग एक सप्ताह बाद 21 अगस्त को शुरू होगी.
फीफा पुरुष वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान के लिए मिलने वाली इनामी राशि 30 मिलियन डॉलर (लगभग 288.85 करोड़ रुपये) निर्धारित की गई है. विजेता टीम को 51 मिलियन डॉलर (लगभग 491.29 करोड़ रुपये), उपविजेता टीम को 34 मिलियन डॉलर (लगभग 327.43 करोड़ रुपये) और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को 28 मिलियन डॉलर (लगभग 269.77 करोड़ रुपये) मिलेंगे.