फैंस के लिए खुशखबरी... मुफ्त में देख पाएंगे एशिया कप के मैच, फ्री टिकट का हो गया ऐलान

भारतीय क्रिकेट टीम 9 सितंबर से यूएई में होने वाले एशिया कप में अपने टाइटल को डिफेंड करने उतरेगी. टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होगा. इसके बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 14 सितंबर को भिड़ेगी. इस टूर्नामेंट से पहले हॉकी एशिया कप का आयोजन होना है, जो भारत की मेजबानी में खेला जाएगा. 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हॉकी एशिया कप बिहार के राजगीर में होगा. इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हॉकी इंडिया फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है.

फ्री में मैच देख पाएंगे फैंस

दरअसल, हॉकी इंडिया ने राजगीर में होने वाले एशिया कप 2025 में शामिल होने के इच्छुक फैंस के लिए फ्री टिकटों की घोषणा की है. यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें महाद्वीप की 8 टॉप टीमें हिस्सा लेंगी. पाकिस्तान की टीम ने भारत आने से इनकार कर दिया, जिसके चलते वह इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है. फैंस को फ्री टिकटों के लिए www.ticketgenie.in या हॉकी इंडिया ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन करने पर उन्हें एक वर्चुअल टिकट मिलेगा.

हॉकी इंडिया ने एक बयान में कहा, 'यह सिस्टम एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भौतिक रूप से मैदान में आने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आयोजन स्थल तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होती है.' हीरो पुरुष एशिया कप में 8 टॉप एशियाई देश भाग लेंगे. इनमें भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे शामिल हैं. यह आयोजन 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफायर के रूप में भी कार्य करता है, जिससे प्रत्येक मैच का महत्व और बढ़ जाता है.

पूल-ए में भारत

मेजबान भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी. उसके बाद 31 अगस्त को जापान से भिड़ंत होगी और फिर टीम 1 सितंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम पूल मैच खेलेगी.

हीरो एशिया कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम

गोलकीपर: कृष्ण बी पाठक, सूरज करकेरा

डिफेंडर: सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड: मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह

रिजर्व: नीलम संजीप जेस, सेल्वम कार्ति

भारत का ग्रुप-स्टेज शेड्यूल

29 अगस्त: भारत vs चीन

31 अगस्त: भारत vs जापान

1 सितंबर: भारत vs कजाकिस्तान