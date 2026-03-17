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Hindi Newsक्रिकेटIPL का रनबाज कौन? 2008 से लेकर 2025 तक... Orange Cap जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL का 'रनबाज' कौन? 2008 से लेकर 2025 तक... Orange Cap जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL Orange Cap Winners List: IPL Orange Cap Winners List: आईपीएल में 'ऑरेंज कैप' का रोमांच हमेशा फैंस को आकर्षित करने में कामयाब होता है. आईपीएल में सबसे अधिक बार ऑरेंज कैप का खिताब जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम है. बाएं हाथ के खिलाड़ी ने 3 बार इस पुरस्कार पर कब्जा किया है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:24 AM IST
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IPL में Orange Cap जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट (PHOTO- ipl.com)
IPL में Orange Cap जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट (PHOTO- ipl.com)
IPL Orange Cap Winners List: आईपीएल में 'ऑरेंज कैप' का रोमांच हमेशा फैंस को आकर्षित करने में कामयाब होता है. हर सीजन सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के सिर पर ऑरेंज कैप का ताज पहनाया जाता है. तो आईपीएल 2026 के सफर से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि 2008 से लेकर 2025 तक के सफर में IPL के 'रनबाज' कौन रहे हैं?
 
आईपीएल में सबसे अधिक बार ऑरेंज कैप का खिताब जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के नाम है. बाएं हाथ के खिलाड़ी ने 3 बार इस पुरस्कार पर कब्जा किया है. वहीं, रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सीजन में ऑरेंज कैप के साथ-साथ ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया है. RCB के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बैक टू बैक दो बार ये अवॉर्ड जीता है. वहीं भारत के स्टार विराट कोहली एक सीजन में सबसे ज्यादा (973 रन) बनाने वाले खिलाड़ी हैं.
 
आईपीएल में ऑरेंज कैप विनर्स की लिस्ट
 
2008: शॉन मार्श- (किंग्स इलेवन पंजाब, 616 रन)
2009: मैथ्यू हेडन- (चेन्नई सुपर किंग्स, 572 रन)
2010: सचिन तेंदुलकर- (मुंबई इंडियंस, 618 रन)
2011: क्रिस गेल- (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 608 रन)
2012: क्रिस गेल- (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 733 रन)
2013: माइकल हसी- (चेन्नई सुपर किंग्स, 733 रन)
2014: रॉबिन उथप्पा- (कोलकाता नाइट राइडर्स, 660 रन)
2015: डेविड वॉर्नर- (सनराइजर्स हैदराबाद, 562 रन)
2016: विराट कोहली- (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 973 रन
2017: डेविड वॉर्नर- (सनराइजर्स हैदराबाद, 641 रन)
2018: केन विलियमसन- (सनराइजर्स हैदराबाद, 735 रन)
2019: डेविड वॉर्नर- (सनराइजर्स हैदराबाद, 692 रन)
2020: केएल राहुल- (किंग्स इलेवन पंजाब, 670 रन)
2021: ऋतुराज गायकवाड़- (चेन्नई सुपर किंग्स, 635 रन)
2022: जोस बटलर- (राजस्थान रॉयल्स, 863 रन)
2023: शुभमन गिल- (गुजरात टाइटंस, 890 रन)
2024: विराट कोहली- (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 741 रन)
2025: साई सुदर्शन- (गुजरात टाइटंस, 759 रन)
 
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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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