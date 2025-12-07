Smriti Mandhana: 2 नवंबर को पूरा हुआ ख्वाब... 23 को टूटकर बिखर गईं मंधाना, प्रपोजल से शादी टूटने तक की पूरी कहानी

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: भारत की स्टार महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का आखिरकार सब्र का बांध टूट गया. उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए कन्फर्म कर दिया कि संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनका रिश्ता टूट गया है. स्मृति मंधाना ने पोस्ट में लिखा कि मुझे ये सफाई देने की जरूरत है कि मेरी शादी कैंसिल हो गई है. भावुक पोस्ट में उन्होंने फैंस से कुछ अपील भी की.

भारतीय महिला क्रिकेट की 'क्वीन' कही जाने वाली स्मृति मंधाना की जिंदगी में पिछले एक महीने में कई उतार-चढ़ाव आए हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि 2 नवंबर को उनके प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन 23 नवंबर को उनकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टूटकर बिखर गया. आइए जानते हैं कि स्मृति मंधाना की जिंदगी में पिछले एक महीने में क्या-क्या हुआ है.

2 नवंबर: विश्व चैंपियन बनने का ख्वाब हुआ पूरा

2 नवंबर 2025, ये वो तारीख है जब स्मृति मंधाना के साथ 140 करोड़ भारतीयों का ख्वाब पूरा हुआ. नवी मुंबई के डी वाई पाटील स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया. टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी. स्मृति मंधाना की खुशी का ठिकाना नहीं था. इस मौके पर उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल में स्टेडियम में मौजूद थे. दोनों ने साथ में जश्न मनाया और ट्रॉफी चूमते दिखे. इससे पहले ये कन्फर्म हो चुका था कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

21 नवंबर: पलाश ने बीच स्टेडियम में स्मृति को किया प्रपोज

21 नवंबर, 2025 को म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल ने रोमांटिक अंदाज में भारतीय महिला क्रिकेटर को शादी के लिए प्रपोज किया. स्मृति मंधाना की आंखों पर पट्टी बंधी थी. पलाश उन्हें उसी स्टेडियम में लेकर गए जहां कुछ दिन पहले टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. जैसी ही पट्टी खुली, स्मृति की आंखें थोड़ी नम हो गई. पलाश का ये रोमांटिक अंदाज स्मृति को बेहद पसंद आया. सिंगर घुटने के बल बैठे और मंधाना को शादी के लिए प्रपोज किया. भारतीय क्रिकेटर ने हां कहा और फिर दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और फैंस दोनों को सबसे खूबसूरत कपल कहने लगे.

21 नवंबर: स्मृति ने दोस्तों के साथ किया डांस

पलाश मुच्छल के प्रपोजल के बाद स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो टीम इंडिया की कुछ खिलाड़ियों (जेमिमा रोड्रिगेज, श्रेयंका पाटील और अन्य दोस्तों) के साथ जबरदस्त डांस करते दिखीं. उन्होंने 'लगे रहो मुन्ना भाई' फिल्म के गाने 'समझो हो ही गया' पर धमाकेदार डांस किया और दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो पलाश मुच्छल की दुल्हनिया बनने वाली हैं.

23 नवंबर: टूटकर बिखर गईं स्मृति मंधाना

23 नवंबर को स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल सात फेरे लेने वाले थे. जहां डोली उठने वाली थी, वहां अचानक एंबुलेंस की आवाज सुन मौके पर मौजूद सभी लोग सुन्न रह गए. किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या क्या? फिर खबर आई कि स्मृति मंधाना के पिता को दिल का दौड़ा पड़ा है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है. शादी के मौके पर गम ने दस्तक दी और फैंस का दिल टूट गया.

23 नवंबर: स्मृति मंधाना ने शादी कैंसिल की

पिता अस्पताल में भर्ती थे, और इस हालात में स्मृति मंधाना ने शादी स्थगित करने का फैसला किया. उनके मैनेजर ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया है और क्रिकेटर उनके बेहद करीब हैं. इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उनके पिता ठीक नहीं हो जाते, वो शादी नहीं करेंगी.

25-26 नवंबर: कहानी में आया नया ट्विस्ट

शादी टलने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह उड़ी, जिसके बारे में जानकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था. पलाश मुच्छल का एक पुराना चैट वायरल हुआ. ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि वो किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे और स्मृति को धोखा भी दे रहे थे. इस खबर ने सभी के होश उड़ा दिए. पलाश के परिवार ने इन दावों को खारिज किया, लेकिन स्मृति मंधाना चुप्पी साधी रहीं.

7 दिसंबर: टूटा स्मृति के सब्र का बांध

7 दिसंबर 2025, यानी आज. स्मृति मंधाना के सब्र का बांध आखिरकार टूटा और उन्होंने तमाम अटकलों के बीच बड़ा ऐलान किया. स्टार क्रिकेटर ने इस बात पर मुहर लगा दी कि उनका और पलाश का रिश्ता टूट चुका है और वो अब मूव ऑन करना चाहती हैं. इंस्टाग्राम पर लंबे पोस्ट में स्मृति ने लिखा, ''पिछले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय खुलकर बात करना मेरे लिए जरूरी है. मैं एक बहुत ही निजी इंसान हूं और इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अब मेरी शादी रद्द हो गई है.

स्मृति मंधाना ने आगे लिखा कि मैं इस मामले को यहीं विराम देना चाहती हूं और आप सभी से भी यही अनुरोध करती हूं. मैं आपसे इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने की अनुमति देने का अनुरोध करती हूं. मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है, और मेरे लिए, वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं आशा करती हूं कि मैं यथासंभव लंबे समय तक भारत के लिए खेलती रहूं और ट्रॉफी जीतती रहूं और मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा. आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद. अब आगे बढ़ने का समय आ गया है.

