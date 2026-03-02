दासुन शनाका से महेंद्र सिंह धोनी तक, T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले खिलाड़ी

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटदासुन शनाका से महेंद्र सिंह धोनी तक, T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के उड़ाने वाले खिलाड़ी

T20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी स्टेज में है. 4 मार्च होली के दिन पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाना है. लेकिन, हम आज बात करेंगे टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तानों के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:07 PM IST
Image credit- X/Dasun Shanaka
टी20 वर्ल्ड कप अब अपने आखिरी चरण में है. 4 मार्च से सेमीफाइनल की शुरुआत हो जाएगी.वहीं,8 मार्च को विश्व कप फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पर क्या आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बतौर कप्तान किसने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का काम किया है. इस लिस्ट में कई दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है.  दासुन शनाका से लेकर रोहित शर्मा तक, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पांच कप्तानों की लिस्ट पर नजर डालते हैं. शनिवार को भले ही श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन शनाका ने अपने नाम को रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया. इस लिस्ट में बड़े-बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, जैसे क्रिस गेल, जोस बटलर और एमएस धोनी, जिन्होंने अपनी कप्तानी में मैदान पर धमाका किया.

दासुन शनाका

आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड दासुन शनाका के नाम दर्ज है. उन्होंने अपनी कप्तानी में कुल 21 छक्के लगाकर यह उपलब्धि हासिल की. श्रीलंका के लिए कप्तानी करते हुए शनाका ने आक्रामक मध्यक्रम बल्लेबाजी और शांत नेतृत्व का शानदार बैलेंस दिखाया है. उनकी ताकतवर स्ट्राइकिंग क्षमता ने उन्हें टी20 विश्व कप के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में शामिल कर दिया. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 8 छक्के जड़कर अपना नाम इस फेहरिस्त में दर्ज कराया.

रोहित शर्मा

इस मामले में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय टी20 कप्तान रोहित शर्मा का नाम शुमार है. रोहित शर्मा ने कप्तान के रूप में कुल 19 छक्के लगाए हैं, जिससे वे इस मामले में शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं. भारत की कप्तानी करते हुए रोहित ने अपने शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी में निडरता दिखाई और साथ ही वैश्विक स्तर पर रणनीति के मामले में भी कमाल का नेतृत्व किया. उनकी सहज और ताकतवर हिटिंग की क्षमता ने उन्हें टी20 विश्व कप के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक कप्तानों में शुमार किया है.

क्रिस गेल

आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप में कप्तान के रूप में क्रिस गेल ने कुल 17 छक्के लगाए और अपनी ताकतवर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. वेस्टइंडीज की कप्तानी करते हुए गेल ने अपनी धमाकेदार सलामी बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों पर दबदबा कायम रखा. उनके निडर खेल और छक्के लगाकर गेंद को बाहर भेजने की क्षमता ने उन्हें टी20 विश्व कप के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली कप्तानों में से एक बनाया है. 

जोस बटलर 

इस मामले में चौथे नंबर पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज व कप्तान जोस बटलर के नाम है. जोस बटलर ने कुल 17 छक्के लगाए, जो उनके आक्रामक खेल के अंदाज को दर्शाते हैं. इंग्लैंड की कप्तानी में बटलर ने विस्फोटक शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी के साथ-साथ तेज और समझदारी भरी रणनीति भी दिखाई. उनकी निडर बल्लेबाजी और साहसी खेल के कारण उन्हें हाल के टी20 विश्व कप में सबसे प्रभावशाली कप्तानों में गिना जाने लगा है.

महेंद्र सिंह धोनी

इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम है.एमएस धोनी ने आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप में कप्तान के रूप में कुल 16 छक्के लगाए, जो उनकी अनोखी फिनिशिंग ताकत को दर्शाते हैं. भारत की कप्तानी में धोनी ने विश्व मंच पर शांत और समझदारी भरा नेतृत्व दिखाया और निचले क्रम में जोरदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है. दबाव के समय छक्के लगाने की उनकी खास क्षमता ने उन्हें टी20 विश्व कप के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में एक बनाती है.

