आईटीसी से लेकर अपोलो टायर्स तक, कुछ ऐसी रही है बीसीसीआई की स्पांसरशिप से डील हिस्ट्री

पिछले 3 दशकों में भारतीय टीम को तरह-तरह के स्पांसर मिलते रहे हैं. भारतीय टीम को जर्सी स्पांसर के लिए कई सारे पार्टनर मिले हैं. हर स्पांसरशिप ने भारत को ना सिर्फ नया पार्टनर दिया है बल्कि फाइनेंसली भी मजबूत बनाया है. इस बीच टीम इंडिया को तंबाकू, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, गेमिंग और अब टायर्स जैसी ब्रांड स्पानसरशिप मिलती रही. आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास...

आईटीसी

आईटीसी(ITC) होटल ब्रांड भारत की पहली जर्सी ब्रांड स्पांसर बनी. आईटीसी बीसीसीआई को हर टेस्ट मैच के लिए 35 लाख रुपए देती थी. वहीं, वनडे क्रिकेट में प्रति मैच 32 लाख रुपए का भुगतान करती थी. हालांकि, फिर सरकार के तंबाकू के एड पर बैन लगाने के बाद ये स्पांरशिप खत्म हो गई.

सहारा

साल 2001 में सहारा ने भारतीय टीम की जर्सी के स्पांसरशिप की कमान संभाली और 12 सालों तक टीम से जुड़े रहे. ये भारत का किसी भी ब्रांड के द्वारा सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील थी . सहारा हर मैच के लिए टीम इंडिया को 3.34 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देती थी. फिर कुछ कारणों से ये डील खत्म हो गई.

स्टार

सहारा के बाद टीम इंडिया को स्टार के रूप में नया स्पांसर मिला. स्टार भारत को द्विपक्षीय सीरीज के लिए 1.92 करोड़ रुपए देती थी. स्टार भारतीय जर्सी का स्पांसरशिप साल 2017 तक चली. उसके बाद वो डील खत्म हो गई.

ओप्पो

साल 2017 में भारतीय टीम को ओप्पो के रूप में नया स्पांसर मिला. ओप्पो ने लंबी डील साइन की थी हालांकि, वो साल 2019 में पीछे हट गए और बाइजूस ने कमान संभाली.

बाइजूस

साल 2019 में इंडिया की जर्सी के स्पांसर के रूप में बाईजूस मिला. रिपोर्ट्स कि मानें तो बाईजूस ने बीसीसीआई को प्रति मैच के लिए सबसे ज्यादा रुपए दिए. हालांकि, साल 2023 में फाइनेंसियल क्राइसिस और कानूनी कारणों से ये डील समाप्त हो गई.

ड्रीम 11

फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफार्म ड्रीम 11 भारत की जर्सी का अगला स्पांसर बना. 2023 में ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए की डील साइन की. इसके बाद भारतीय सरकार के नए बिल पास होने के बाद ड्रीम 11 जैसे फैंटसी ऐप बैन कर दिए गए.

अपोलो टायर्स

अब टीम इंडिया की जर्सी को नया स्पांसर मिल चुका है. अपोलो टायर्स को 2028 मार्च तक के लिए जर्सी की स्पॉन्सरशिप मिली है. रिपोर्ट्स का माने तो अपोलो टायर्स बीसीसीआई को प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपए देगी.

