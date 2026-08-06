केएल राहुल से लेकर ईशान किशन तक... टीम इंडिया में मौजूद 5 खिलाड़ी, जो कर रहे सरकारी नौकरी

महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे स्टार तेज गेंदबाज उमेश यादव को जुलाई 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नागपुर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया था. उन्हें यह नौकरी स्पोर्ट्स कोटे के तहत मिली थी. नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, उन्होंने भारत के श्रीलंका दौरे से ठीक पहले जॉइनिंग की सभी औपचारिकताएं पूरी कीं. बहुत कम लोग जानते हैं कि उमेश को एयर इंडिया में भी नौकरी का मौका मिला था. दुर्भाग्य से, उनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया. उमेश यादव ने आखिरी बार 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था और तब से वे नेशनल टीम से बाहर चल रहे हैं.