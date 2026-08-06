केएल राहुल से लेकर ईशान किशन तक... टीम इंडिया में मौजूद 5 खिलाड़ी, जो कर रहे सरकारी नौकरी

टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेल से ब्रेक के दौरान मैदान के बाहर अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए दिखे, जिसकी वजह से वो काफी सुर्खियों में हैं. ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जिनका मुख्य काम तो देश के लिए क्रिकेट खेलना है, लेकिन कुछ क्रिकेटर मैदान के बाहर भी नौकरी करते हैं. 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो जोगिंदर शर्मा को कौन भूल सकता है. जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ हुए फाइनल मैच में आखिरी ओवर डालने के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके बाद उन्हें हरियाणा पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) का पद दिया गया था.
ऐसे तो बहुत सारे भारतीय क्रिकेटर्स हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी मिली. लेकिन इस आर्टिकल में हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के बारे में नहीं, बल्कि उन क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है और क्रिकेट के साथ आधिकारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं.
उमेश यादव (Umesh Yadav)
महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे स्टार तेज गेंदबाज उमेश यादव को जुलाई 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नागपुर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया था. उन्हें यह नौकरी स्पोर्ट्स कोटे के तहत मिली थी. नौकरी और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद, उन्होंने भारत के श्रीलंका दौरे से ठीक पहले जॉइनिंग की सभी औपचारिकताएं पूरी कीं. बहुत कम लोग जानते हैं कि उमेश को एयर इंडिया में भी नौकरी का मौका मिला था. दुर्भाग्य से, उनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया. उमेश यादव ने आखिरी बार 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था और तब से वे नेशनल टीम से बाहर चल रहे हैं.
केएल राहुल (KL Rahul)
भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान केएल राहुल 2018 से बेंगलुरु (कर्नाटक) में RBI के रीजनल ऑफ़स में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर भी काम कर रहे हैं. उमेश यादव की तरह, राहुल को भी यह पद स्पोर्ट्स कोटे के जरिए मिला. उनकी नियुक्ति RBI द्वारा मशहूर खिलाड़ियों को सम्मान देने की पहल का हिस्सा थी. हालांकि, केएल राहुल ने 2014 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें बेहतरीन बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाने में कई साल लग गए. वो फिलहाल टीम इंडिया के साथ श्रीलंका गए हैं, जहां 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. राहुल भारतीय बल्लेबाजी क्रम के अहम हथियार हैं.
युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)
टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए तरस रहे स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल को 2018 में स्पोर्ट्स कोटे के तहत इनकम टैक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया था. वो भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं. चहल अभी इंग्लैंड में वन-डे कप खेल रहे हैं. इस रिस्ट-स्पिनर ने आखिरी बार 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I मैच में भारतीय टीम के लिए खेला था. चहल घरेलू क्रिकेट और IPL में भी लगातार खेल रहे हैं. चहल के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है.
मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj)
टीम इंडिया के सीनियर गेंदबाज बन चुके मोहम्मद सिराज ने अक्टूबर 2024 में तेलंगाना पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DSP) (ग्रुप-I कैडर) का पद आधिकारिक तौर पर संभाला. 2024 T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद उन्हें यह पद दिया गया और इसके लिए उन्हें राज्य की ओर से योग्यता संबंधी नियमों में विशेष छूट भी मिली. सिराज ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में अपना पद संभाला. मोहम्मद सिराज जल्द श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक्शन में होंगे. बुमराह की गैरमौजूदगी में वो पेस अटैक को लीड करेंगे.
ईशान किशन (Ishan Kishan)
पिछले कुछ महीनों से धमाकेदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन RBI ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर भी काम करते हैं. उन्होंने पटना दफ्तर में अपना पद संभाला है क्योंकि अभी वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से ब्रेक पर हैं. ईशान हाल ही में आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई लगातार सीरीज का हिस्सा थे. वो अब दिलीप ट्रॉफी 2026 में खेलते हुए नजर आएंगे, जहां उन्हें ईस्ट जोन टीम का कप्तान बनाया गया है. ईशान किशन को स्पोर्ट्स कोटे के जरिए RBI में यह पद मिला था. ईशान फिलहाल आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज हैं.