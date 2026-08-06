Add Zee Business As A Preferred Source
App

केएल राहुल से लेकर ईशान किशन तक... टीम इंडिया में मौजूद 5 खिलाड़ी, जो कर रहे सरकारी नौकरी

इस आर्टिकल में हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के बारे में नहीं, बल्कि उन भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है और क्रिकेट के साथ आधिकारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 06, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:14 AM IST
केएल राहुल से लेकर ईशान किशन तक... टीम इंडिया में मौजूद 5 खिलाड़ी, जो कर रहे सरकारी नौकरी
Image Credit: टीम इंडिया में मौजूद 5 खिलाड़ी, जो कर रहे सरकारी नौकरी (Instagram)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ऑनलाइन डिस्काउंट के नाम पर ठगी! Zepto, BookMyShow समेत 9 दिग्गजों पर सरकार का एक्शन
2
3
4
5