धोनी से लेकर शुभमन तक... ODI में 8 कप्तानों के अंदर खेले कोहली, सबसे विराट रूप कब दिखा? हैरान कर देंगे आंकड़े

Virat Kohli ODI Stats: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. टेस्ट और T20I से संन्यास लेने के बाद वो सिर्फ ODI फॉर्मेट में एक्टिव हैं. विराट कोहली ने साल 2008 में भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया था और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है. जब उन्होंने डेब्यू किया था, तब एमएस धोनी भारतीय टीम के कप्तान थे. ODI में 311 मुकाबला खेल चुके कोहली अब तक कुल 8 कप्तानों के अंदर खेल चुके हैं. वहीं 2013-2021 के बीच वो खुद टीम इंडिया के कप्तान थे.

विराट कोहली को निखारने में उनके पहले कप्तान एमएस धोनी का अहम किरदार रहा है. माही के अंदर कोहली ने सबसे ज्यादा सफलता हासिल की है. आइए नजर डालते हैं कि धोनी से लेकर शुभमन गिल तक की कप्तानी में विराट कोहली का ODI सफर कैसा रहा है.

धोनी की कप्तानी में कोहली का रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

एमएस धोनी की कप्तानी में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 138 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. 133 पारियों में उन्होंने 50.91 की शानदार औसत से खेलते हुए 5703 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 27 अर्धशतक शामिल है.

गंभीर की कप्तानी में खेले 6 ODI

टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर की कप्तानी में भी विराट कोहली खेल चुके हैं. 2010-2011 के बीच जब गंभीर ODI में स्टैंड-इन कप्तान की भूमिका निभा रहे थे, तब कोहली ने उनके अंदर 6 मैचों में 62.80 की औसत से 314 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान एक शतक और 3 फिफ्टी जड़ी.

खुद की कप्तानी में भी शानदार रिकॉर्ड

2013 से लेकर 2021 तक विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान रहे. इस दौरान उन्होंने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और दुनियाभर में राज किया. खुद की कप्तानी में विराट रूप दिखाते हुए कोहली ने 91 पारियों में 72.65 की औसत से 5449 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 21 शतक और 27 अर्धशतक ठोके.

हार्दिक की कप्तानी में खेला एक मैच

विराट कोहली टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी एक ODI खेल चुके हैं. उन्होंने इस मैच में सिर्फ 4 रन बनाए थे.

राहुल की कप्तानी में खूब चमके विराट

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केएल राहुल की कप्तानी में विराट कोहली के आंकड़े सबसे शानदार है. उन्होंने 7 मैचों में 88.50 की औसत से खेलते हुए 531 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है.

सुरेश रैना की कप्तानी में खेले 9 मैच

विराट कोहली पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना की कप्तानी में भी खेल चुके हैं. उन्होंने इस दौरान 9 मैचों में 40.77 की औसत से 367 रन बनाए. रैना की कप्तानी में कोहली सेंचुरी तो नहीं जड़ सके, लेकिन 4 अर्धशतक ठोका.

सहवाग की कप्तानी में खेले 6 मुकाबले

पूर्व धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में विराट कोहली ने 6 ODI खेले. इन मैचों में उन्होंने 67.20 की औसत से 336 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और एक फिफ्टी शामिल है.

रोहित की कप्तानी में कैसा रहा कोहली का रिकॉर्ड

2022 से लेकर 2025 तक रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान रहे. इस दौरान कोहली ने 43 मैचों में 52.32 की औसत से 1779 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 10 अर्धशतक शामिल है.

शुभमन की कप्तानी में अब तक का सफर

37 साल के विराट कोहली फिलहाल वनडे इंटरनेशनल में शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रहे हैं. अभी तक उन्होंने गिल के अंदर 6 मुकाबले खेले हैं और एक शतक और 2 फिफ्टी की मदद से 314 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा के रहते शुभमन को नहीं बनाना चाहिए था कप्तान? कहीं टीम इंडिया को ले ना डूबे गंभीर-अगरकर का ये प्लान