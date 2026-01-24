Advertisement
trendingNow13085240
Hindi Newsक्रिकेटमुस्तफिजुर से निकली चिंगारी... जिसमें जलकर बांग्लादेश ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 10 पॉइंट्स में जानें पूरी कहानी

मुस्तफिजुर से निकली 'चिंगारी'... जिसमें जलकर बांग्लादेश ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 10 पॉइंट्स में जानें पूरी कहानी

Bangladesh T20 World Cup Controversy: 3 जनवरी, 2026 को क्रिकेट जगत में मुस्तफिजुर रहमान के नाम की एक चिंगारी निकली, जिसने कुछ दिन बाद बांग्लादेश क्रिकेट को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को मजबूर कर दिया. इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ये फैसला बदले की आग में लिया गया. हालांकि, BCB ये भूल गया कि बौखलाहट में लिया गया ये निर्णय, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 10 पॉइंट्स में पूरी कहानी
बांग्लादेश ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 10 पॉइंट्स में पूरी कहानी

Bangladesh T20 World Cup Controversy: आज से ठीक 21 दिन पहले यानी 3 जनवरी, 2026 को क्रिकेट जगत में मुस्तफिजुर रहमान के नाम की एक चिंगारी निकली, जिसने कुछ दिन बाद बांग्लादेश क्रिकेट को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को मजबूर कर दिया. इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ये फैसला बदले की आग में लिया गया. हालांकि, BCB ये भूल गया कि बौखलाहट में लिया गया ये निर्णय, उनके फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है. जिस भारत ने उसे टेस्ट स्टेटस दिलाने के लिए दुनियाभर के क्रिकेट बोर्ड को एकजुट किया, आज वही बांग्लादेश BCCI से बगावत कर रहा है. खैर, इसमें उन्हीं का घाटा है... भारत का कुछ नहीं जाता है.

मुस्तफिजुर रहमान के चलते शुरू हुआ विवाद

वैसे तो भारत-बांग्लादेश के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है, लेकिन क्रिकेट में इसका असर तब देखने को मिला, जब तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. मुस्तफिजुर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 दिसंबर को हुए मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑक्शन में बिकने वाले इकलौते बांग्लादेशी थे मुस्तफिजुर रहमान

आईपीएल 2026 से पहले हुए ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान के अलावा 6 और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर कराया था, लेकिन मुस्तफिजुर के अलावा बाकियों को किसी फ्रेंचाइजी ने भाव नहीं दिया और सभी अनसोल्ड रहे थे. हालांकि, मुस्तफिजुर रहमान के लिए बोली की जंग हुई और शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी.

बांग्लादेश में आईपीएल प्रसारण पर रोक

जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस गम को पचा नहीं सका. सरकार ने 5 जनवरी को जवाबी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का बड़ा फैसला किया.

टी20 वर्ल्ड कप का उठाया मुद्दा

बांग्लादेश ने इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 को मुद्दा बनाया. BCB ने आईसीसी से गुहार लगाई कि दोनों देश में तनाव की स्थिति है और ऐसे में उनके खिलाड़ियों को भारत में खतरा हो सकता है. ICC ने इस मामले पर पूरी जांच पड़ताल की और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झटका दिया.

भारत में बांग्लादेश खिलाड़ियों को खतरा नहीं

ICC ने ये साफ किया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश खिलाड़ियों को भारत में खेलने से कोई खतरा नहीं है. सुरक्षा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पूर्णविचार करने को कहा.

जिद्द पर अड़ा रहा बांग्लादेश

आईसीसी के लाख मनाने के बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुस्तफिजुर रहमान के मुद्दे पर खार खाए बैठा रहा और उसने ICC से मांग की कि उनके सभी मुकाबले भारत की जगह श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए. हालांकि, आईसीसी ने इसे बिल्कुल बेतुका समझा.

पाकिस्तान ने दिया बांग्लादेश का साथ

भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव में आग में घी डालने का काम पाकिस्तान ने किया. शाहिद अफरीदी और सईद अजमल जैसे पूर्व क्रिकेटर्स सामने आए और उन्होंने आईसीसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए बांग्लादेश का समर्थन किया. PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

बांग्लादेश ने नाम वापस लिया

गुरुवार, 21 जनवरी को फैसले की घड़ी थी. बांग्लादेश ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला किया और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से इनकार कर दिया. ICC ने उन्हें इसपर भी फिर से सोचने का वक्त दिया, लेकिन BCB जिद्द पर अड़ा रहा.

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री

शनिवार, 24 जनवरी को आईसीसी ने आधिकारिक तौर से ऐलान कर दिया कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश हिस्सा नहीं ले रहा है. उनकी जगह स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है. स्कॉटलैंड ग्रुप- सी में बांग्लादेश की जगह लेगा, जिसमें इंग्लैंड, नेपाल, वेस्टइंडीज और इटली है.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश OUT स्कॉटलैंड IN... पाकिस्तान भी हुआ बाहर तो T20 वर्ल्ड कप में किस टीम की होगी एंट्री? समझें समीकरण

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

bangladesh

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?