IPL Auction: कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर से लेकर आकिब तक... इन 'अनजान' खिलाड़ियों पर हुई धनवर्षा, एक झटके में बने करोड़पति

IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के लिए मंगलवार (15 दिसंबर) को अबू धाबी में खिलाड़ियों की मंडी लगी, जिसमें कैमरून ग्रीन और मथीशा पथिराना सहित कई खिलाड़ी मालामाल हो गए. मिनी ऑक्शन में कई ऐसे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी भी रहे, जो एक झटके में करोड़पति बन गए. चेन्नई सुपर किंग्स ने दो युवा उभरते हुए प्लेयर पर बड़ा दांव लगाया. 19 साल के विकेट कीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और 20 वर्षीय टैलेंटेड ऑलराउंडर प्रशांत वीर की किस्मत चमकी और CSK ने दोनों युवा खिलाड़ियों को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा.

आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में कई ऐसे खिलाड़ी रातोंरात करोड़पति बन गए, जो आज से पहले दुनिया के लिए अनजान थे. आइए नजर डालते हैं इन युवा भारतीय अनकैप्ड प्लेयर पर जो 30 लाख बेस प्राइस लेकर ऑक्शन में आए थे, लेकिन इस कीमत से कई गुना ज्यादा रकम उन्हें मिली और सही मायने में कहें तो उनकी किस्मत बदल गई.

ये 5 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हुए मालामाल

प्रशांत वीर: बेस प्राइस- 30 लाख, CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा कार्तिक शर्मा: बेस प्राइस- 30 लाख, CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा आकिब नबी डार: बेस प्राइस- 30 लाख, DC ने 8.40 करोड़ में खरीदा तेजस्वी सिंह: बेस प्राइस- 30 लाख, KKR ने 3 करोड़ रुपये में खरीदा मुकुल चौधरी: बेस प्राइस- 30 लाख, LSG ने 2.60 करोड़ में खरीदा

कैमरून ग्रीन और पथीराना का ऑक्शन में धमाका

आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की झोली में सबसे ज्यादा पैसे थे. KKR ने दो खिलाड़ियों पर छप्पड़ फाड़ पैसा बरसाया और अपने पर्स से 43.20 करोड़ रुपये इन्हीं दो पर लुटा दिए. ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ और श्रीलंका के डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर मथीसा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में खरीदा.

IPL 2026 मिनी ऑक्शन के 5 सबसे महंगे खिलाड़ी

कैमरून ग्रीन- 25.20 करोड़ (KKR)

मथीसा पथिराना- 18 करोड़ (KKR)

प्रशांत वीर- 14.20 करोड़ (CSK)

कार्तिक शर्मा- 14.20 करोड़ (CSK)

आकिब नबी डार- 8.40 करोड़ (DC)