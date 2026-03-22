Advertisement
trendingNow13150053
Hindi Newsक्रिकेटरोहित से सैमसन तक...टीम को मिली हार, पर इन 5 बल्लेबाजों ने मचा दिया तूफान

रोहित से सैमसन तक...टीम को मिली हार, पर इन 5 बल्लेबाजों ने मचा दिया तूफान

इंडियन प्रीमीयर लीग (IPL) की शुरुआत होने में हफ्ते भर से भी कम का समय रह गया है. इस लीग में बड़े-बड़े शुरमा हुए हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं. बहरहाल, आज हम आपको बताएंग आईपीएल के इतिहास में रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 खिलाड़ियों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- Social media
Image credit- Social media

आईपीएल की शुरुआत होने में अब हफ्ते भर से भी कम का समय रह गया है. इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसे लोग देखना खूब पसंद करते हैं. सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और अभ्यास में लग गई हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से हो रही हैं और सीरीज का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. आईपीएल के इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. कई स्टार खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत कई सारे ऐतिहसिक कारनामे किए हैं. यह एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसने कई प्लेयर्स को नाम और शोहरत दिया है. बहरहाल, आज हम एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 खिलाड़ियों के बारे में.

संजू हैं नंबर 1

संजू सैमसन ने आईपीएल इतिहास में हार के बावजूद सबसे शानदार व्यक्तिगत पारियों में से एक खेली थी. 12 अप्रैल 2021 को पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 119 रनों की जबरदस्त पारी बनाई. 222 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने कप्तान की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. उन्होंने बेहतरीन शॉट्स लगाए और दबाव भरे हालात में भी कमाल का धैर्य दिखाया.

रोहित नंबर 2

14 अप्रैल 2024 को मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रोहित शर्मा ने नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में हार के बावजूद रन चेज़ में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया. मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने अपने अनुभव और क्लास का बेहतरीन नमूना पेश किया. उनकी पारी में खूबसूरत शॉट्स, बेहतरीन टाइमिंग और जरूरत के मुताबिक आक्रामकता साफ नजर आई.

Add Zee News as a Preferred Source

यूसुफ पठान नंबर 3 पर

13 मार्च 2010 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए यूसुफ पठान ने आईपीएल इतिहास की सबसे आक्रामक पारियों में से एक खेली. उन्होंने इस मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा, जो हार के बावजूद रन चेज़ में बनाए गए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर में शामिल है. 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पठान ने बेहतरीन जवाबी बल्लेबाजी की और केवल 37 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. उस समय यह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी था.

केएल राहुल नंबर 4

8 मई 2018 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किंग्स XI पंजाब की ओर से खेलते हुए केएल राहुल ने एक संतुलित और प्रभावशाली पारी खेली और नाबाद 95 रन बनाए. यह पारी आईपीएल इतिहास में हार के बावजूद बनाए गए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोरों में से एक मानी जाती है. कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग, सटीक शॉट चयन और शांत दिमाग से बल्लेबाजी की. उन्होंने पारी को संभाले रखा और लगातार गिरते विकेटों के बीच भी यह सुनिश्चित किया कि पंजाब की टीम मुकाबले में बनी रहे.

शॉन मार्श 

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 23 अप्रैल 2011 को दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ किंग्स XI पंजाब की ओर से खेलते हुए शॉन मार्श ने 95 रनों की शानदार और साहसिक पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने आईपीएल इतिहास में हार के बावजूद रन चेज़ में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल किया. मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्श ने अपनी सहज बल्लेबाजी शैली और मजबूत तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया. उन्होंने आसानी से चौके लगाते हुए पारी को आगे बढ़ाया और लक्ष्य का पीछा बनाए रखा.

ये भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 19 रनों से रौंदा, कॉनर रहे जीत के हीरो, 2-2 से बराबरी पर सीरीज

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaSanju SamsonIPL

Trending news

कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
jammu kashmir news
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश