रोहित से सैमसन तक...टीम को मिली हार, पर इन 5 बल्लेबाजों ने मचा दिया तूफान

आईपीएल की शुरुआत होने में अब हफ्ते भर से भी कम का समय रह गया है. इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसे लोग देखना खूब पसंद करते हैं. सभी टीमों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है और अभ्यास में लग गई हैं. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च से हो रही हैं और सीरीज का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा. आईपीएल के इतिहास में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. कई स्टार खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत कई सारे ऐतिहसिक कारनामे किए हैं. यह एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसने कई प्लेयर्स को नाम और शोहरत दिया है. बहरहाल, आज हम एक ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 खिलाड़ियों के बारे में.

संजू हैं नंबर 1

संजू सैमसन ने आईपीएल इतिहास में हार के बावजूद सबसे शानदार व्यक्तिगत पारियों में से एक खेली थी. 12 अप्रैल 2021 को पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 119 रनों की जबरदस्त पारी बनाई. 222 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए सैमसन ने कप्तान की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. उन्होंने बेहतरीन शॉट्स लगाए और दबाव भरे हालात में भी कमाल का धैर्य दिखाया.

रोहित नंबर 2

14 अप्रैल 2024 को मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रोहित शर्मा ने नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल में हार के बावजूद रन चेज़ में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड अपने नाम किया. मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने अपने अनुभव और क्लास का बेहतरीन नमूना पेश किया. उनकी पारी में खूबसूरत शॉट्स, बेहतरीन टाइमिंग और जरूरत के मुताबिक आक्रामकता साफ नजर आई.

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यूसुफ पठान नंबर 3 पर

13 मार्च 2010 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए यूसुफ पठान ने आईपीएल इतिहास की सबसे आक्रामक पारियों में से एक खेली. उन्होंने इस मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा, जो हार के बावजूद रन चेज़ में बनाए गए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर में शामिल है. 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पठान ने बेहतरीन जवाबी बल्लेबाजी की और केवल 37 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. उस समय यह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी था.

केएल राहुल नंबर 4

8 मई 2018 को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किंग्स XI पंजाब की ओर से खेलते हुए केएल राहुल ने एक संतुलित और प्रभावशाली पारी खेली और नाबाद 95 रन बनाए. यह पारी आईपीएल इतिहास में हार के बावजूद बनाए गए सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोरों में से एक मानी जाती है. कठिन लक्ष्य का पीछा करते हुए राहुल ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग, सटीक शॉट चयन और शांत दिमाग से बल्लेबाजी की. उन्होंने पारी को संभाले रखा और लगातार गिरते विकेटों के बीच भी यह सुनिश्चित किया कि पंजाब की टीम मुकाबले में बनी रहे.

शॉन मार्श

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 23 अप्रैल 2011 को दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ किंग्स XI पंजाब की ओर से खेलते हुए शॉन मार्श ने 95 रनों की शानदार और साहसिक पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने आईपीएल इतिहास में हार के बावजूद रन चेज़ में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों में अपना नाम शामिल किया. मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्श ने अपनी सहज बल्लेबाजी शैली और मजबूत तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया. उन्होंने आसानी से चौके लगाते हुए पारी को आगे बढ़ाया और लक्ष्य का पीछा बनाए रखा.

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