सेल्समैन से 'करोड़पति' क्रिकेटर बना पाकिस्तान का ये मिस्ट्री स्पिनर, खरीदने के लिए भिड़ गईं ये 2 टीमें, जानिए किसने मारी बाजी?

The Hundred 2026: एक मिस्ट्री स्पिनर, जो कभी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सेल्समैन का काम करता था, आज वह करोड़पति क्रिकेटर है. यह वही खिलाड़ी है, जिसकी जिंदगी 'MS Dhoni: The Untold Story' फिल्म देखने के बाद पूरी तरह बदल गई. हाल ही में यह खिलाड़ी टी20 विश्व कप 2026 में पाक टीम का हिस्सा था और अब इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग के ऑक्शन में उस पर करोड़ों की बोली लगी है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:42 AM IST
The Hundred 2026: क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जो किसी भी खिलाड़ी की तकदीर बदल देता है. इसके लिए सिर्फ एक चीज लगती है, वह है मेहनत. लगातार मेहनत के दम पर ही कोई खिलाड़ी स्टार बनता है. यह कमाल अब पाकिस्तान के एक मिस्ट्री स्पिनर ने कर दिखाया है, जो सेल्समैन से अब करोड़पति क्रिकेटर बन चुका है. यह कोई और नहीं बल्कि वही उस्मान तारिक हैं, जिनके अनोखे बॉलिंग एक्शन को लेकर टी20 विश्व कप 2026 में खूब चर्चा हुई थी. अब उस्मान को 'द हंड्रेड' 2026 के ऑक्शन में करोड़ों रुपए मिले हैं. उन्होंने नीलामी में इतिहास रच दिया है.

द हंड्रेड इंग्लैंड की फेमस क्रिकेट लीग है, जिसका हर मैच 100 बॉल का होता है. यह छठा सीजन है और पहली बार नीलामी हुई है. इस नीलामी में करीब 250 खिलाड़ी उतरे थे. पाकिस्तान से कुल 14 नाम थे. इनमें से सिर्फ 2 ही बिके. पहला नाम अबरार अहमद का है और दूसरा नाम उस्मान तारिक का. दोनों स्पिनर हैं. उस्मान तारिक अपनी मिस्ट्री गेंदों से बल्लेबाजों को फंसाते हैं और अपने अजीब एक्शन को लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं.

2 टीमों के बीच हुई टक्कर

नीलामी में पाकिस्तान के इस मिस्ट्री स्पिनर को खरीदने की होड़ रही. उनकी बेस प्राइस 100000 पाउंड यानी करीब 3.75 करोड़ पाकिस्तानी रुपये थी. मतलब भारतीय रुपयों में उस्मान तारिक की बेस प्राइस 1.23 करोड़ थी. जब ऑक्शन में उनका नाम आया तो बर्मिंघम फीनिक्स ने पहली बोली लगाई. फिर ट्रेंट रॉकेट्स ने टक्कर दी. दोनों के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर हुआ. दोनों टीमों के बीच दो राउंड बोली लगी, फिर आखिर में बर्मिंघम फीनिक्स बाजी मार ले गई.

कितने करोड़ में बिके उस्मान तारिक

फीनिक्स की टीम ने उन्हें 1.40 लाख पाउंड में खरीद लिया है. 140000 पाउंड यानी करीब 5.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा गया, जबकि भारतीय रुपयों में यह रकम लगभग 1.73 करोड़ रही. अपनी 'डबल एल्बो' तकनीक के कारण उस्मान की तुलना दिग्गज मुथैया मुरलीधरन से हो रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह इंग्लैंड की धरती पर बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर कैसे नचाते हैं.

उस्मान तारिक का क्रिकेट करियर

उस्मान तारिक का क्रिकेट करियर नया-नया है. पिछले साल यानी नवंबर 2025 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना पहला T20I मैच खेला था. वह अब तक 9 T20I मैचों में 18 विकेट ले चुके हैं, जिसमें 2 बार उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा भी किया है. टी20 विश्व कप 2026 में उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 12 शिकार किए थे.

अनोखे एक्शन पर क्या बोले थे उस्मान तारिक?

उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन अनोखा है. वह गेंद फेंकते वक्त थोड़ा पॉज लेते हैं यानी रुकते हैं. अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि 'मेरे बाजू में दो कोहनियां हैं. मेरा बाजू कुदरती तौर पर मुड़ता है. मेरी जांच हो चुकी है और मुझे क्लियर किया जा चुका है. सभी को लगता है कि मैं अपनी बांह मोड़ता हूं या कुछ ऐसा. मेरी बांह बायोलॉजिकल वजह से मुड़ती है.'

उस्मान तारिक पर चकिंग के आरोप लग चुके हैं. उनकी एल्बो पूर्व दिग्गज मुथैया मुरलीधरन जैसी बताई जाती है. मुरलीधरन को भी अपने करियर में कई टेस्ट से गुजरना पड़ा था. उन पर ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में चकिंग के आरोप लगाए थे.

