Hindi Newsक्रिकेटकोहली से बुमराह तक, IPL में वफादारी की मिसाल 10 सीजन, 1 टीम और 3 सुपरस्टार खिलाड़ी

कोहली से बुमराह तक, IPL में वफादारी की मिसाल 10 सीजन, 1 टीम और 3 सुपरस्टार खिलाड़ी

आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने 1 दशक तक 1 टीम के लिए खेला है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:24 PM IST
Virat kohli
Virat kohli

इंडियन प्रीमियर लीग में एक से बढ़कर एक धुआंधार खिलाड़ी हुए हैं.  आईपीएल में प्लेयर अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत जमकर कहर बरपाते हैं.  कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने इस लीग की बदौलत खूब नाम कमाया है और दुनिया भर में अपना सिक्का कायम किया है. इडियन प्रिमियर लीग एक क्रिकेट लीग मात्र नहीं रह गई है. हमारे देश में इसे बतौर त्यौहार देखा जाता है. लोग आईपीएल के लिए पूरी तरह से क्रेजी हैं.  आईपीएल रोमांच से भर है और लिमिटेड ओवर्स के इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए हैं. हालांकि, आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में, जिन्होंने 1 दशक तक 1 टीम के लिए खेला है. इस फेहरिस्त में विराट कोहली से लेकर जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का नाम शामिल है.

विराट कोहली
लिस्ट में पहले नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम शुमार है. कोहली साल 2008 में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले थे. वह आगे चलकर टीम के कप्तान भी बने और लंबे समय तक टीम के कप्तान बने रहे. कोहली आज भी आरसीबी का हिस्सा हैं. पूरे 18 सालों से लगातार वह बैंगलोर के लिए खेलते आ रहे हैं उन्होंने आरसीबी के लिए जमकर रन बनाए हैं. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी कोहली नंबर 1 खिलाड़ी हैं. उनके नाम 267 मैचों में 8661 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

सुनील नारायण
लिस्ट में दूसरे नंबर पर कैरेबियाई खिलाड़ी सुनील नारायण का नाम है. साल 2012 से सुनील नारायण लगातार वेस्टइंडीज के लिए खेलते आए हैं. उन्होंने केकेआर के लिए गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. पावरप्ले के दौरान सधी हुई गेंदबाजी करना और जबरदस्त पावर हिटिंग से वह रातों-रात केकेआर के लिए स्टार बन गए थे. उन्होने अपने अभी तक आईपीएल करियर में 189 मैचों में 1780 रन ठोके हैं. वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो 192 विकेट झटके हैं 

जसप्रीत बुमराह 
साल 2013 में मुंबई इंडियंस का दामन पकड़ने वाले जसप्रीत बुमराह आज भी अपने फ्रेंचाइजी के मुख्य खिलाड़ी के रूप में खेलते आ रहे हैं. बुमराह ना सिर्फ भारतीय टीम के लिए बल्कि मुंबई इंडियंस के लिए भी काफी बड़े मैच विनर उभरकर आए हैं. बुमराह अपनी कसी हुई गेंदबाजी और डेथ ओवर के दौरान सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में खेले 145 मैचों में 183 विकेट झटके हैं.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

