ENG vs IND 2nd T20I: वैभव खेलेंगे या नहीं? बॉलिंग कोच Morne Morkel ने दिया ये जवाब, संजू-किशन पर भरोसा कायम

ENG vs IND 2nd T20I: इंग्लैंड और भारत के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 4 जुलाई शाम 7 बजे से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. मुकाबले की तैयारी पूरी हो चुकी है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मैच में 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार खत्म होगा? इस सवाल के बीच मैच से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने बड़ा बयान दिया है.
मोर्कल ने संकेत दिए हैं कि टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही मैदान पर उतरेगी. वैभव को डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. मोर्कल ने ये भी साफ कर दिया है कि एक-दो नाकामियों के आधार पर टीम अपने स्थापित टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन को ड्रॉप करने का जोखिम नहीं उठाएगी.
मैच की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्ने मोर्कल ने टीम मैनेजमेंट की रणनीति का खुलासा किया. उन्होंने कहा, 'हमें इस बात का सम्मान करना होगा कि हमारे पास टी20 क्रिकेट के टॉप बल्लेबाज मौजूद हैं. अभिषेक शर्मा हाल ही में नंबर-1 रहे हैं (जिन्हें ईशान किशन ने पीछे छोड़ा), वहीं संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के स्टार खिलाड़ी रहे हैं और उनका आईपीएल भी शानदार रहा था.'
मोर्कल ने आगे कहा कि बतौर कोचिंग स्टाफ, हमारा काम खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना है. उन्होंने कहा, 'यह सच है कि एक युवा खिलाड़ी (वैभव सूर्यवंशी) लगातार दरवाजा खटखटा रहा है, जो कि बेहद रोमांचक है, लेकिन टॉप ऑर्डर ही नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए यह एक अच्छा संदेश है कि हम अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं. हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा फेरबदल करके खिलाड़ियों को उनकी तय पोजिशन से बाहर बल्लेबाजी कराई जाए.'
भले ही वैभव को दूसरे टी20 में मौका मिलना मुश्किल दिख रहा हो, लेकिन मोर्कल उनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा, 'वैभव टीम के माहौल में बहुत अच्छी तरह ढल गए हैं. अगर आप इंस्टाग्राम पर लड़कों को फॉलो करते हैं, तो आपने उनके साथ काफी तस्वीरें देखी होंगी.
15 साल की उम्र में इंटरनेशनल स्टेज पर नेट्स में आना डरावना हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ ही नेट सेशंस में हमें बेहद प्रभावित किया है. जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वह तैयार रहेंगे.'
भले ही मोर्कल अनुभवी खिलाड़ियों को बैक करने की बात कर रहे हों, लेकिन चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला गया पहला टी20 मैच (जो बारिश के कारण रद्द हो गया था) भारतीय बल्लेबाजी की धीमी रफ्तार को उजागर कर गया था. उस मैच में भारत ने 189/7 का स्कोर तो बनाया, लेकिन तिलक वर्मा, संजू सैमसन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहद धीमी बल्लेबाजी की. वो तो भला हो ऑलराउंडर शिवम दुबे का, जिन्होंने आखिरी ओवरों में 42 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचाया था. इससे पहले भारत को आयरलैंड के खिलाफ भी 2-0 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.