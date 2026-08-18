भारत को अब श्रीलंका नहीं बारिश से असली खतरा, चौथे दिन क्या होगा प्लान? गॉल में जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा कायम है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 462 रनों का पहाड़ खड़ा किया और उसके बाद श्रीलंकन टीम को 284 रनों पर ढेर कर दिया. पहली पारी के आधार पर भारत ने 178 रनों की अहम बढ़त हासिल कर ली है. स्कोरबोर्ड की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मैच टीम इंडिया के शिकंजे में आ चुका है, लेकिन भारतीय टीम के लिए अब असली खतरा श्रीलंका नहीं, बल्कि गॉल का मौसम है. जी हां, अब तक तीन दिन का खेल हुआ है और बारिश की वजह से समय की बहुत बर्बादी हो चुकी है.