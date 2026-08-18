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भारत को अब श्रीलंका नहीं बारिश से असली खतरा, चौथे दिन क्या होगा प्लान? गॉल में जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति मजबूत है. पहली पारी के आधार पर भारत को 178 रनों की बढ़त मिल गई है. हालांकि, बारिश को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया को आगे का प्लान बनाना होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:10 AM IST
भारत को अब श्रीलंका नहीं बारिश से असली खतरा, चौथे दिन क्या होगा प्लान? गॉल में जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
Image Credit: भारत को अब श्रीलंका नहीं बारिश से असली खतरा, चौथे दिन क्या होगा प्लान? (AI Graphic/ BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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