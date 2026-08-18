भारत को अब श्रीलंका नहीं बारिश से असली खतरा, चौथे दिन क्या होगा प्लान? गॉल में जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन

India vs Sri Lanka Test: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का दबदबा कायम है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 462 रनों का पहाड़ खड़ा किया और उसके बाद श्रीलंकन टीम को 284 रनों पर ढेर कर दिया. पहली पारी के आधार पर भारत ने 178 रनों की अहम बढ़त हासिल कर ली है. स्कोरबोर्ड की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मैच टीम इंडिया के शिकंजे में आ चुका है, लेकिन भारतीय टीम के लिए अब असली खतरा श्रीलंका नहीं, बल्कि गॉल का मौसम है. जी हां, अब तक तीन दिन का खेल हुआ है और बारिश की वजह से समय की बहुत बर्बादी हो चुकी है.
मंगलवार (18 अगस्त) को भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट का चौथा दिन है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को गॉल के मौसम को देखते हुए आगे का प्लान बनाना होगा. टीम इंडिया के खाते में अभी 178 रन (बढ़त) है और दूसरी पारी की बैटिंग बाकी है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भारत दूसरी इनिंग में कितनी देर तक बल्लेबाजी करेगा और श्रीलंका के सामने कितने रनों का टारगेट सेट करेगा?
अगर गॉल में मौसम बेईमान नहीं होता तो भारत आसानी से ये मुकाबला जीत सकता था, लेकिन मौसम को देखते हुए टीम इंडिया को चौथे दिन सोच-समझकर आगे का प्लान बनाना होगा. दूसरी पारी में श्रीलंका को ऑलआउट करने के लिए भारत को कम से कम चार सेशन चाहिए होंगे. पहली पारी में श्रीलंका की आधी टीम को 90 रन के भीतर पवेलियन भेजने के बावजूद भारत को उन्हें ऑलआउट करने में 80 ओवर लग गए थे. इसका मतलब है कि दूसरी पारी में अगर 1-2 बड़ी पार्टनरशिप हुई तो भारत के लिए काम मुश्किल हो सकता है. इस स्थिति में टीम इंडिया को 100 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ सकती है.
भारत को ये भी ध्यान रखना होगा कि दूसरी पारी में ज्यादा तेज गति से रन बनाने के चक्कर में कहीं जल्दी-जल्दी विकेट ना गिर जाए. अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका की टीम मैच में वापसी का सकती है, जो शुभमन गिल किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे. ऐसे में भारत को चौथे दिन टी ब्रेक तक बैटिंग करने की जरूरत होगी. यानी दो सेशन. इन दो सेशन में अगर टीम इंडिया 200-220 रन बना लेती है तो जीत पक्की हो सकती है. अगर जीत नहीं भी मिली तो यहां से भारत हारेगा तो नहीं.
स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर आखिरी दिन गेंद और ज्यादा घूमेगी. श्रीलंका के सामने 380-400 रनों का लक्ष्य रखना टीम इंडिया का प्लान हो सकता है. कुल मिलाकर भारत का प्लान चौथे दिन दो सेशन तक बैटिंग कर 200 रन बनाने का होगा और उसके बाद अपने गेंदबाजों को चार सेशन देने होंगे. इसमें से एक सेशन बारिश की वजह से धुल भी जाता है, फिर भी टीम इंडिया के पास मैच जीतने का मौका होगा.
श्रीलंका के खिलाफ जीत के करीब पहुंच चुकी टीम इंडिया ये दुआ करेगी कि अगले दो दिन मौसम उनका दुश्मन ना बने. हालांकि, भारतीय फैंस के लिए चिंताजनक खबर है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (18 अगस्त) को गॉल में अधिकतर समय बारिश होने की आशंका जताई गई है.पहले सेशन में बारिश की संभावना 50 प्रतिशत से अधिक है. दूसरे सेशन में बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन तीसरे सेशन में बारिश फिर खलल डाल सकती है. पहली पारी में 178 रनों की बढ़त मिलने के बाद टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, लेकिन बारिश उनका खेल बिगाड़ सकती है.
भारत के 462 रनों के जवाब में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 284 रनों पर ऑलआउट हो गई. 84 रन पर 5 विकेट खोने के बाद सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला के बीच 146 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिससे श्रीलंका ने थोड़ी वापसी की. डिकवेला 80 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने, जबकि सोनल दिनुशा ने शतक जड़ा. भारत की तरफ से पहली पारी में मानव सुथार से सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए. रवींद्र जडेजा के खाते में 3 विकेट आए. कुलदीप, सिराज और कृष्णा को 1-1 विकेट मिले.