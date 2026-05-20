Advertisement
trendingNow13223554
Hindi Newsक्रिकेटODI World Cup 2027: गंभीर-अगरकर की बड़ी चाल...ऋषभ पंत नहीं ये खूंखार विकेटकीपर जिताएगा ट्रॉफी? वनडे में ठोक चुका है दोहरा शतक

ODI World Cup 2027: गंभीर-अगरकर की बड़ी चाल...ऋषभ पंत नहीं ये खूंखार विकेटकीपर जिताएगा ट्रॉफी? वनडे में ठोक चुका है दोहरा शतक

ODI World Cup 2027: टीम इंडिया का मिशन वनडे विश्व कप 2027 शुरू हो रहा है. इसकी पहली सीढ़ी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज है, जिसमें तीन मुकाबले होने हैं. इस सीरीज के जरिए टीम इंडिया में उस खूंखार विकेटकीपर बल्लेबाज की एंट्री हुई है, जो वनडे में दोहरा शतक ठोक चुका है और तूफानी बैटिंग के दम पर अकेले ही मैच जिताने का दम रखता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 20, 2026, 11:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऋषभ पंत नहीं ये खूंखार विकेटकीपर जिताएगा ट्रॉफी?
ऋषभ पंत नहीं ये खूंखार विकेटकीपर जिताएगा ट्रॉफी?

ODI World Cup 2027: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. आईपीएल के ठीक बाद टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेगी. सबसे पहले उसे अफगानिस्तान के खिलाफ जून 2026 में एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे खेलने हैं. इस वनडे सीरीज के लिए जब 19 मई की रात को भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तो सेलेक्टर्स ने एक बेहद कड़ा और दूरगामी संदेश दे दिया. आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म और खराब कप्तानी से जूझ रहे ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि सेलेक्टर्स ने साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2027) के मास्टरप्लान के तहत सबसे 'खूंखार' हथियार की टीम में वापसी करा दी है.

हम बात कर रहे हैं 'पॉकेट डायनामाइट' ईशान किशन (Ishan Kishan) की, जिन्हें पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है. ईशान की यह वापसी सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं है, बल्कि सेलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत की जगह अब ईशान किशन को मुख्य विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर तैयार किया जा रहा है.

ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला था. इसके बाद लंबे समय तक वे टीम इंडिया के सेटअप से बाहर रहे, लेकिन घरेलू क्रिकेट में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जिताई, फिर टी20 विश्व कप 2026 में रनों की बारिश की और अब आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए कमाल कर रहे हैं. इसी तगड़े फॉर्म के चलते ईशान को सेलेक्टर्स अब नजरअंदाज नहीं कर सके.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं ईशान किशन

ईशान किशन का वनडे करियर देखें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 27 वनडे मैचों में 42.40 की बेहतरीन औसत से 933 रन बनाए हैं. ईशान के नाम वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया गया एक ऐतिहासिक दोहरा शतक (210 रन) भी दर्ज है. वे वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा और चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं. किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक ठोका था. उन्होंने 126 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया था और 131 गेंदों में 210 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के शामिल थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो को मिला इनाम

ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी के पीछे उनका हालिया इंटरनेशनल फॉर्म भी है. साल 2026 की शुरुआत में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में ईशान किशन का बहुत बड़ा हाथ था. वे उस टूर्नामेंट में 317 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे बड़े टॉप स्कोरर रहे थे. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगभग 193 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में खेली गई 54 रनों की तूफानी पारी भी शामिल थी.

केएल राहुल और ईशान किशन में होगी 'महाजंग'

वनडे टीम से ऋषभ पंत के ड्रॉप होने के बाद अब विकेटकीपर के स्लॉट के लिए केएल राहुल और ईशान किशन के बीच सीधी टक्कर होगी. वर्तमान में केएल राहुल सीनियर होने के नाते पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन ईशान किशन का एक्स-फैक्टर और उनका बाएं हाथ का बल्लेबाज होना टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में और विश्व कप 2027 से पहले होने वाले मैचों में ईशान का बल्ला इसी तरह आग उगलता रहा, तो वे केएल राहुल को पीछे छोड़कर 2027 वर्ल्ड कप में भारत के नंबर-1 विकेटकीपर बल्लेबाज बन जाएंगे.

ये भी पढ़ें:  वैभव सूर्यवंशी की कुटाई से बौखलाए ऋषभ पंत, हार के बाद पार की सारी हदें, लाइव इंटरव्यू में दे दी भद्दी गाली

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Ishan KishanODI World Cup 2027

Trending news

ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
Monsoon 2026
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
PM Modi Italy Visit
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर