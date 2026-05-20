ODI World Cup 2027: गंभीर-अगरकर की बड़ी चाल...ऋषभ पंत नहीं ये खूंखार विकेटकीपर जिताएगा ट्रॉफी? वनडे में ठोक चुका है दोहरा शतक

ODI World Cup 2027: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. आईपीएल के ठीक बाद टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेगी. सबसे पहले उसे अफगानिस्तान के खिलाफ जून 2026 में एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे खेलने हैं. इस वनडे सीरीज के लिए जब 19 मई की रात को भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तो सेलेक्टर्स ने एक बेहद कड़ा और दूरगामी संदेश दे दिया. आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म और खराब कप्तानी से जूझ रहे ऋषभ पंत को वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि सेलेक्टर्स ने साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप (ODI World Cup 2027) के मास्टरप्लान के तहत सबसे 'खूंखार' हथियार की टीम में वापसी करा दी है.

हम बात कर रहे हैं 'पॉकेट डायनामाइट' ईशान किशन (Ishan Kishan) की, जिन्हें पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है. ईशान की यह वापसी सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं है, बल्कि सेलेक्टर्स ने साफ कर दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऋषभ पंत की जगह अब ईशान किशन को मुख्य विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर तैयार किया जा रहा है.

ईशान किशन ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला था. इसके बाद लंबे समय तक वे टीम इंडिया के सेटअप से बाहर रहे, लेकिन घरेलू क्रिकेट में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जिताई, फिर टी20 विश्व कप 2026 में रनों की बारिश की और अब आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए कमाल कर रहे हैं. इसी तगड़े फॉर्म के चलते ईशान को सेलेक्टर्स अब नजरअंदाज नहीं कर सके.

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वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं ईशान किशन

ईशान किशन का वनडे करियर देखें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 27 वनडे मैचों में 42.40 की बेहतरीन औसत से 933 रन बनाए हैं. ईशान के नाम वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया गया एक ऐतिहासिक दोहरा शतक (210 रन) भी दर्ज है. वे वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा और चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं. किशन ने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक ठोका था. उन्होंने 126 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया था और 131 गेंदों में 210 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 24 चौके और 10 छक्के शामिल थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो को मिला इनाम

ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी के पीछे उनका हालिया इंटरनेशनल फॉर्म भी है. साल 2026 की शुरुआत में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में ईशान किशन का बहुत बड़ा हाथ था. वे उस टूर्नामेंट में 317 रन बनाकर भारत के दूसरे सबसे बड़े टॉप स्कोरर रहे थे. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगभग 193 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में खेली गई 54 रनों की तूफानी पारी भी शामिल थी.

केएल राहुल और ईशान किशन में होगी 'महाजंग'

वनडे टीम से ऋषभ पंत के ड्रॉप होने के बाद अब विकेटकीपर के स्लॉट के लिए केएल राहुल और ईशान किशन के बीच सीधी टक्कर होगी. वर्तमान में केएल राहुल सीनियर होने के नाते पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन ईशान किशन का एक्स-फैक्टर और उनका बाएं हाथ का बल्लेबाज होना टीम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है. अगर अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में और विश्व कप 2027 से पहले होने वाले मैचों में ईशान का बल्ला इसी तरह आग उगलता रहा, तो वे केएल राहुल को पीछे छोड़कर 2027 वर्ल्ड कप में भारत के नंबर-1 विकेटकीपर बल्लेबाज बन जाएंगे.

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