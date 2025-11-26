Advertisement
IND vs SA: 'मैं बहाने बनाने नहीं आया..' गौतम गंभीर ने हार के बाद दिए सटीक जवाब, अपने भविष्य पर भी की बात

IND vs SA: भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच का बयान सामने आ चुका है. गंभीर काल में भारत की टेस्ट टीम का हाल बद-से-बद्तर हुआ. 408 रन की हर के बाद उठे सवालों पर खुलकर बात की और सटीक जवाब दिए. उन्होंने हार के दोषियों पर भी बात की. 

 

Kavya Yadav|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:40 PM IST
खतरे में गंभीर की जॉब

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट में भारत की हालिया हार की जिम्मेदारी तो मानी, लेकिन कहा कि अब उनका भविष्य पूरी तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर है. उन्होंने आलोचकों को अपने कार्यकाल में मिली सफलता की याद दिलाई. इंग्लैंड दौरे पर ड्रॉ, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर गंभीर ने बात की. पहली हार के बाद ही गंभीर की कोचिंग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे.

क्या बोले गौतम गंभीर?

गंभीर ने कहा, 'मेरे भविष्य का फैसला BCCI को करना है. लेकिन मैं वही आदमी हूं जिसने इंग्लैंड में आपको नतीजे दिलाए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोच था. दोष सबका है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है. हमें बेहतर खेलने की जरूरत है. 95/1 से 122/7 तक का स्कोर स्वीकार्य नहीं है. आप किसी एक व्यक्ति या किसी खास शॉट को दोष नहीं दे सकते. दोष सबका है, मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया और आगे भी ऐसा नहीं करूंगा.'

ट्रांजिशन शब्द से नफरत- गौतम गंभीर

गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'मैंने पहले भी कहा है कि मुझे ट्रांज़िशन शब्द से नफरत है और मैं यहां बहाने बनाने नहीं आया हूं. लेकिन ट्रांजिशन असल में यही है, युवा खिलाड़ी काम करते हुए सीख रहे हैं. आपको उन्हें समय देना होगा. टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे तेज़-तर्रार और टैलेंटेड क्रिकेटरों की ज़रूरत नहीं है. हमें कम स्किल्स वाले मजबूत खिलाड़ियों की जरूरत है. वे अच्छे टेस्ट क्रिकेटर बनते हैं.'

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Ind vs SA

