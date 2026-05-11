4 ओवर में लुटाए 93 रन... T20I इतिहास का सबसे खराब गेंदबाज, अपनी ही टीम का बन गया अपराधी

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा गेंदबाज रहा है, जो सबसे खराब साबित हुआ है. इस गेंदबाज ने एक T20I मैच में 4 ओवर के स्पेल में 93 रन लुटा दिए. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा और खराब गेंदबाजी स्पेल है. 4 ओवर के स्पेल में 93 रन लुटाकर यह गेंदबाज अपनी ही टीम के लिए सबसे बड़ा अपराधी बन गया है. जब भी कभी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे खराब गेंदबाजों की बात होती है, तो इस गेंदबाज का नाम सबसे पहले आता है.

T20I इतिहास का सबसे खराब गेंदबाज

जाम्बिया के तेज गेंदबाज मूसा जोबार्तेह ने 23 अक्टूबर 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए एक T20I मैच के दौरान अपने 4 ओवर के स्पेल में 93 रन लुटा दिए थे. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा और खराब गेंदबाजी स्पेल है. मूसा जोबार्तेह ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में 23.25 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 2 वाइड और 1 नो बॉल भी फेंकी. मूसा जोबार्तेह को इस दौरान एक भी विकेट नहीं मिला.

अपनी ही टीम का बन गया अपराधी

मूसा जोबार्तेह अपने 4 ओवर के स्पेल में 93 रन लुटाकर अपनी ही टीम जाम्बिया के सबसे बड़े अपराधी बन गए, क्योंकि इस T20I मैच में जिम्बाब्वे ने जाम्बिया के खिलाफ महज 20 ओवरों में 344 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. यह स्कोर मेंस T20I क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. नैरोबी में खेले गए इस T20I मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. जाम्बिया की टीम को क्या पता था कि उनके गेंदबाजों की शामत आने वाली है. जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 344 रन का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बोर्ड पर टांग दिया.

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दो घंटे विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

जाम्बिया के गेंदबाज इतने लाचार और बेबस दिखे कि वह जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के सामने विकेट की भीख मांगते हुए नजर आए. जिम्बाब्वे के लिए कप्तान सिकंदर रजा ने सिर्फ 43 गेंदों पर 133 रनों की नाबाद पारी खेली. सिकंदर रजा ने 309.30 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 7 चौके और 15 छक्के लगाए. इसके अलावा तदीवानाशे मारुमनी ने 19 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली. तदीवानाशे मारुमनी ने 326.31 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, क्लाइव मदांडे ने 17 गेंदों पर तेज तर्रार नाबाद 53 रन कूट दिए. क्लाइव मदांडे ने 311.76 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 3 चौके और 5 छक्के लगाए.

जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 344 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जाम्बिया की टीम 14.4 ओवर में महज 54 रन पर ढेर हो गई. इस तरह जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रैंडन मावुता और रिचर्ड नगारवा ने 3-3 विकेट झटके. वेस्ली मधेवेरे ने 2 विकेट और रयान बर्ल ने 1 विकेट हासिल किए. जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ 43 गेंदों पर 133 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले सिकंदर रजा को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.