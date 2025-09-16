आतंकवाद का खात्मा जरूरी... गांगुली ने नाम लिए बिना पाकिस्तान को लताड़ा, सूर्यकुमार के बयान पर दिया ये रिएक्शन

एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के पूरे भारतवर्ष में जमकर विरोध हुआ. कई पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर तमाम फैंस ने कहा कि भारत को इस मुकाबले का बॉयकॉट करना चाहिए. हालांकि, इस बीच दुबई में मुकाबला खेला गया और जब नतीजा आया तो भारतीय टीम के चाहने वालों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे. वो इसलिए क्योंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शर्मनाक शिकस्त दी. इस जीत को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडियन आर्मी और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को समर्पित किया. अब सूर्या के इस बयान पर पूर्व भारतीय कप्तान और बल्लेबाज सौरव गांगुली का रिएक्शन आया है.

'आतंकवाद का सफाया जरूरी... चाहे किसी भी देश में हो'

एशिया कप में पाकिस्तान पर टीम इंडिया की जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, लेकिन खेल नहीं रुक सकता. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा, 'आतंकवाद रुकना चाहिए, यह सबसे जरूरी है, लेकिन खेल नहीं रुक सकता. आतंकवाद का सफाया जरूरी है. चाहे वह किसी भी देश में हो.' भारत के प्रदर्शन पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बताया कि वह इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार यादव ने बयान से जीता दिल

इस मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, जिससे क्रिकेट जगत में बवाल खड़ा हो गया. मुकाबले के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हमने टीम के साथ मिलकर यह निर्णय लिया था. हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए थे. हमने पाकिस्तान को मैच के जरिए जवाब दिया. कुछ चीजें खेल भावना से परे होती हैं. हम यह जीत सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में हिस्सा लिया. हम पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ हैं.'

ये भी पढ़ें: ICC ने पाकिस्तान के जख्म पर ठोकी कील, डिमांड हो गई रिजेक्ट, मैच रेफरी को मिली राहत

बौखला उठा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बौखला गया है. पीसीबी ने इस कदम को 'खेल भावना के विरुद्ध' बताते हुए इसकी शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) में की है. मैच की बात करें तो भारत ने 14 सितंबर को खेले गए एशिया कप 2025 के मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद टीम इंडिया ने महज 15.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. भारत की ओर से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए.

टीम इंडिया ग्रुप-ए की अंकतालिका में टॉप पर है. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं. वहीं, पाकिस्तान दो में से एक मुकाबला गंवाकर दूसरे स्थान पर मौजूद है.