गौतम गंभीर की कोचिंग पर इस चैंपियन ने लगाई मुहर, बताया भारत को वर्ल्ड कप जिताने से भी मुश्किल था ये काम
India vs England Test Series: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व मुख्य कोच गैरी कर्स्टन इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराने के लिए गौतम गंभीर से बहुत खुश हैं. शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ने ओवल में पांचवें टेस्ट में अपनी रोमांचक छह विकेट की जीत के बाद पांच मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:43 PM IST
India vs England Test Series: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व मुख्य कोच गैरी कर्स्टन इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराने के लिए गौतम गंभीर से बहुत खुश हैं. शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ने ओवल में पांचवें टेस्ट में अपनी रोमांचक छह विकेट की जीत के बाद पांच मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया. मोहम्मद सिराज ने टीम की सनसनीखेज जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने मैच में 9 विकेट लेकर खेल को पलट दिया था.

कर्स्टन ने की गंभीर की तारीफ

यह लगातार दूसरी बार है कि भारत ने इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ की है. पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में 2021-22 की सीरीज भी 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई है. 2022 में पांचवें टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी. भारत की शानदार जीत के बाद कर्स्टन ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की प्रशंसा की और बताया कि टीम की सफलता अभी भी उन्हें उत्साहित करती है.

टीम इंडिया की सफलता से कर्स्टन रोमांचित

कर्स्टन ने दिल्ली में युगेन इंफ्रा के कार्यक्रम में कहा, ''मैं सीरीज बराबर करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वास्तव में खुश हूं और यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है. मैं गौतम गंभीर के लिए भी वास्तव में खुश हूं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं. वह टीम के साथ जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं, उससे मैं वास्तव में खुश और प्रसन्न हूं. वे इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं. हम सभी भारतीय टीम की सफलता से उत्साहित होते हैं. मैं निश्चित रूप से होता हूं और उनके पास अब युवा खिलाड़ियों का एक शानदार समूह आ रहा है और उनका समर्थन करना वास्तव में रोमांचक है.''

ये भी पढ़ें: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान! कोहली से लड़ने वाले प्लेयर की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

इशांत शर्मा के साथ एक यादगार लम्हा

इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के साथ अपने कोचिंग के दिनों की एक घटना को भी याद किया. उन्होंने तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने में मदद की थी. इससे टीम को 2010 में मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रोमांचक टेस्ट मैच जीतने में मदद की. उन्होंने कहा, ''भारतीय टीम के साथ मेरे तीन सालों में एक हाइलाइट यह था कि इशांत शर्मा को अपनी बल्लेबाजी पैड के साथ नेट्स पर लाना और फिर उन्हें वीवीएस लक्ष्मण के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में 48 गेंदों का सामना करके खेल जीतने के लिए कहना. उनकी बल्लेबाजी पर काम करना मेरे लिए एक हाइलाइट था. मैंने नेतृत्व के दृष्टिकोण से इसका वास्तव में आनंद लिया क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि वह बल्लेबाजी कर सकते हैं. वह अभी भी उतनी अच्छी तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें उस टेस्ट मैच से गुजरने और वास्तव में अच्छा करने में मदद की.''

ये भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन आ गए! स्टार क्रिकेटर को लेकर BCCI ले सकती है ये बड़ा फैसला

इशांत ने लक्ष्मण का दिया था साथ

216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 124/8 पर मुश्किल में था जब इशांत शर्मा वीवीएस लक्ष्मण के साथ क्रीज पर उतरे. निचले क्रम के इस बल्लेबाज ने एक छोर संभाला और जीत के करीब पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण 81 रन की साझेदारी की. उन्होंने 31 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जो 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके पहले अर्धशतक तक उनका सर्वोच्च स्कोर रहा. इशांत 205 पर आउट हो गए, जिससे भारत को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी, जबकि केवल एक विकेट हाथ में था. अंत में लक्ष्मण (79 गेंदों पर 73*) और प्रज्ञान ओझा ने टीम को एक विकेट की जीत दर्ज करने और सीरीज में 1-0 की बढ़त लेने में मदद की थी.

