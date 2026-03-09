Advertisement
trendingNow13135188
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में पिटने के बाद इस टीम के कोच ने छोड़ी नौकरी, भारत को चैंपियन बनाने वाले दिग्गज को मिली कमान

टी20 वर्ल्ड कप में पिटने के बाद इस टीम के कोच ने छोड़ी नौकरी, भारत को चैंपियन बनाने वाले दिग्गज को मिली कमान

श्रीलंका ने भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कर्स्टन को दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हेड कोच बनाया है. गैरी कर्स्टन की कोचिंग में भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. गैरी कर्स्टन बतौर हेड कोच सनथ जयसूर्या की जगह लेंगे, जिन्होंने श्रीलंका के टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पद छोड़ दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 09, 2026, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

श्रीलंका ने भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कर्स्टन को दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हेड कोच बनाया है. गैरी कर्स्टन की कोचिंग में भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. गैरी कर्स्टन बतौर हेड कोच सनथ जयसूर्या की जगह लेंगे, जिन्होंने श्रीलंका के टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पद छोड़ दिया था. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सोमवार को इसकी घोषणा की. गैरी कर्स्टन 15 अप्रैल से इस जिम्मेदारी को संभालेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस टीम ने बदला अपना कोच

श्रीलंका क्रिकेट के साथ गैरी कर्स्टन की नियुक्ति दो साल के लिए होगी, उनका यह कार्यकाल 14 अप्रैल 2028 को खत्म होगा. गैरी कर्स्टन की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी और कैंपेन में श्रीलंका नेशनल मेंस टीम को गाइड करना होगा. आगामी वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गैरी कर्स्टन का इंटरनेशनल करियर शानदार रहा

साउथ अफ्रीका की ओर से गैरी कर्स्टन का इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है. गैरी कर्स्टन ने साल 1993 से 2004 तक टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में कुल 14,087 रन बनाए, जिसमें 21 टेस्ट सेंचुरी और 13 वनडे सेंचुरी शामिल हैं. इस दौरान गैरी कर्स्टन ने टेस्ट करियर के 101 मुकाबलों में 45.27 की औसत के साथ 7289 रन बनाए, जबकि 185 वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से 40.95 की औसत के साथ 6,798 रन निकले.

भारत को जिताया था वर्ल्ड कप

गैरी कर्स्टन ने 221 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 16,670 रन बनाए और 294 लिस्ट-ए मुकाबलों में 36.58 की औसत के साथ 9,586 रन जुटाए. गैरी कर्स्टन ने साल 2008 से 2011 तक भारत की पुरुष टीम के हेड कोच और 2011 से 2013 तक साउथ अफ्रीका की पुरुष टीम के हेड कोच के तौर पर काम किया है. उनकी कोचिंग में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था.

साउथ अफ्रीकी टीम के लिए भी कर चुके काम

गैरी कर्स्टन के मार्गदर्शन में साउथ अफ्रीका साल 2013 में सभी फॉर्मेट में नंबर 1 रैंक वाली टीम बनी. श्रीलंका क्रिकेट ने एक बयान में कहा, 'नए हेड कोच की नियुक्ति श्रीलंका क्रिकेट की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिशों का हिस्सा है.' कर्स्टन का सबसे हालिया जुड़ाव क्रिकेट नामीबिया के साथ खत्म हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक 'कंसल्टेंट' के तौर पर था.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
Buzzballz drink
जूस है या शराब? स्कूल-कॉलेजों के बाहर बिक रही ड्रिंक पर बवाल, बच्चों को आए चक्कर
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
Karnataka Murder Case
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, फिर खुला राज
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
israel iran war
'क्या पश्चिम एशिया का मामला अहम नहीं?' राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
West Asia crisis
ईरान युद्ध के बीच यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइंस, वतन वापसी होगी आसान
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
israel iran war
'जहां से मिलेगा सस्ता तेल, वहां से लेंगे', ईरान-इजरायल जंग के बीच जयशंकर की दो टूक
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'बिना सवाल के बयान पढ़ना सही नहीं…, विदेश मंत्री जयशंकर पर क्यों भड़क उठे शशि थरूर?
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
Indigo flight
इथियोपिया बॉर्डर से अचानक लौटी इंडिगो फ्लाइट; दिल्ली से मैनचेस्टर जा रहा था विमान
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार