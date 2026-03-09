टी20 वर्ल्ड कप में पिटने के बाद इस टीम के कोच ने छोड़ी नौकरी, भारत को चैंपियन बनाने वाले दिग्गज को मिली कमान

श्रीलंका ने भारत के पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कर्स्टन को दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अपना हेड कोच बनाया है. गैरी कर्स्टन की कोचिंग में भारत ने 2011 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. गैरी कर्स्टन बतौर हेड कोच सनथ जयसूर्या की जगह लेंगे, जिन्होंने श्रीलंका के टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पद छोड़ दिया था. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सोमवार को इसकी घोषणा की. गैरी कर्स्टन 15 अप्रैल से इस जिम्मेदारी को संभालेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस टीम ने बदला अपना कोच

श्रीलंका क्रिकेट के साथ गैरी कर्स्टन की नियुक्ति दो साल के लिए होगी, उनका यह कार्यकाल 14 अप्रैल 2028 को खत्म होगा. गैरी कर्स्टन की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी और कैंपेन में श्रीलंका नेशनल मेंस टीम को गाइड करना होगा. आगामी वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा.

गैरी कर्स्टन का इंटरनेशनल करियर शानदार रहा

साउथ अफ्रीका की ओर से गैरी कर्स्टन का इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है. गैरी कर्स्टन ने साल 1993 से 2004 तक टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में कुल 14,087 रन बनाए, जिसमें 21 टेस्ट सेंचुरी और 13 वनडे सेंचुरी शामिल हैं. इस दौरान गैरी कर्स्टन ने टेस्ट करियर के 101 मुकाबलों में 45.27 की औसत के साथ 7289 रन बनाए, जबकि 185 वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से 40.95 की औसत के साथ 6,798 रन निकले.

भारत को जिताया था वर्ल्ड कप

गैरी कर्स्टन ने 221 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 16,670 रन बनाए और 294 लिस्ट-ए मुकाबलों में 36.58 की औसत के साथ 9,586 रन जुटाए. गैरी कर्स्टन ने साल 2008 से 2011 तक भारत की पुरुष टीम के हेड कोच और 2011 से 2013 तक साउथ अफ्रीका की पुरुष टीम के हेड कोच के तौर पर काम किया है. उनकी कोचिंग में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था.

साउथ अफ्रीकी टीम के लिए भी कर चुके काम

गैरी कर्स्टन के मार्गदर्शन में साउथ अफ्रीका साल 2013 में सभी फॉर्मेट में नंबर 1 रैंक वाली टीम बनी. श्रीलंका क्रिकेट ने एक बयान में कहा, 'नए हेड कोच की नियुक्ति श्रीलंका क्रिकेट की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिशों का हिस्सा है.' कर्स्टन का सबसे हालिया जुड़ाव क्रिकेट नामीबिया के साथ खत्म हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक 'कंसल्टेंट' के तौर पर था.